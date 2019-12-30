Apple’a bu kez bir doktordan dava geldi

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Daha çok teknolojisini çaldığını iddia eden teknoloji firmaları ile patent kavgasına tutuşan Apple bu kez bireysel bir başvuru ile karşı karşıya. Bir kardiyolog Apple Watch teknolojileri ile ilgili Apple’a dava açtı.

Bu kez bireysel

New York Üniversitesi kardiyolog doktor Joseph Wiesel, Apple Watch akıllı saatinde kullanılan düzensiz kalp atışı teknolojisinin patentinin kendisine ait olduğunu iddia ediyor. 2017 yılında Apple’a ilgili patenti gönderen Wiesel red cevabı alınca çareyi dava açmakta bulmuş.

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Düzensiz kalp atışı tespiti Apple Watch serisinin önemli özelliklerinden birisi ve erken uyarı sayesinde pek çok hayatın kurtulduğu gündeme geliyor. Wiesel firmanın lisans bedeli ödemeden bu özelliği kullanmasından rahatsız ve bunun hukuk tarafından engellenmesini istiyor. Henüz Apple tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

https://www.engadget.com/2019/12/29/new-york-doctor-sues-apple-over-irregular-heartbeat-detection/