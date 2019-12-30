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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’a bu kez bir doktordan dava geldi

    Apple’a dava açan New York Üniversitesi kardiyolog doktor Joseph Wiesel, akıllı saatlerinde kullanılan düzensiz nabız tespit özelliğinin kendisine ait olduğunu iddia ediyor.
    54 dk.
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    Apple Watch
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’a bu kez bir doktordan dava geldi
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    Daha çok teknolojisini çaldığını iddia eden teknoloji firmaları ile patent kavgasına tutuşan Apple bu kez bireysel bir başvuru ile karşı karşıya. Bir kardiyolog Apple Watch teknolojileri ile ilgili Apple’a dava açtı.

    Bu kez bireysel

    New York Üniversitesi kardiyolog doktor Joseph Wiesel, Apple Watch akıllı saatinde kullanılan düzensiz kalp atışı teknolojisinin patentinin kendisine ait olduğunu iddia ediyor. 2017 yılında Apple’a ilgili patenti gönderen Wiesel red cevabı alınca çareyi dava açmakta bulmuş.

    Ayrıca Bkz. "İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede"

    Düzensiz kalp atışı tespiti Apple Watch serisinin önemli özelliklerinden birisi ve erken uyarı sayesinde pek çok hayatın kurtulduğu gündeme geliyor. Wiesel firmanın lisans bedeli ödemeden bu özelliği kullanmasından rahatsız ve bunun hukuk tarafından engellenmesini istiyor. Henüz Apple tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.



    https://www.engadget.com/2019/12/29/new-york-doctor-sues-apple-over-irregular-heartbeat-detection/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    num 4 dk.
    Düzensiz kalp atışı teknolojisi patenti diye bir saçmalık olmamalı en başta. Düzensiz nefes alıp verme teknolojisi patentini de ben alayım o zaman.
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    Silent Guardian 8 dk.
    Olum adamların dertlerine bak lan ne güzel, sen benim fikrimi çaldın o benim fikrimi çaldı
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    deniz_sea 27 dk.
    Aklıma flash filmi geldi,

    Ford da adamın fasılalı silecek sistemini çalıyordu aynı şekilde....

    Hahahaha
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