Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede

    APT20 adlı Çin devleti destekli hacker grubunun, bir hesaptan çaldıkları anahtarı modifiye ederek iki aşamalı doğrulama sistemlerini aşmayı başardıkları rapor ediliyor.
    2 sa.
    973
    36
    2
    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede

    Teknoloji dünyası siber saldırganlara karşı yeni yöntemler buldukça saldırganlar da bu yöntemleri aşmak için yeni saldırı yöntemleri buluyor. Son dönemin en güvenilir yöntemi kabul edilen iki aşamalı doğrulama sistemleri de tehlikede.

    Amaç şimdilik farklı

    İki aşamalı doğrulama sistemleri kullanıcı şifresini girdikten sonra ikinci aşama olarak karşısına geliyor. Kullanıcı mail adresine veya telefon numarasına gelen ikinci şifreyi girerek hesabına erişiyor. Bu aşamada rastgele şifre üreten yazılımlar ve donanımlar da mevcut. İnternet platformları ve uygulamalar kullanıcılarını iki aşamalı doğrulama yöntemi kurması için teşvik ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var"

    Ne var ki Çinli hacker grubu APT20 iki aşamalı doğrulama sistemini aşmış durumda. Üstelik sistemi aşarken kullanıcıya bir mesaj veya mail uyarısı da gitmiyor. Grup daha önce web sitelerine saldırırken sonrasında doğrulama sistemine yoğunlaşmış.

    Operation Wocao adı verilen bu saldırı yönteminde saldırganlar bir hesaptan çaldıkları RSA SecurID anahtarını modifiye ederek güvenlik sistemlerine sanki onay verilmiş bir anahtar gibi görünmesini sağlamış.

    İki aşamalı doğrulama sistemleri farklı teknikler kullanarak birbirinden ayrışıyor ancak saldırganların diğer sistemlere de modifiye edilmiş anahtarı kabul ettirebilecekleri belirtiliyor. Böylece şifresi ele geçirildikten sonra artık bir kullanıcının iki aşamalı doğrulama sistemi kullanmasının da bir önemli kalmıyor.

    APT20 hacker grubunun Çin devlet destekli olduğu iddia ediliyor ve grubun hedefinde şu sıralar Çin’de kullanılan VPN uygulamaları var. Çin’deki sansür nedeniyle kullanılan VPN sistemlerinin sahiplerinin bu sayede hesaplarına erişilebileceği düşünülüyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/27/chinese-hacker-group-circumvents-two-factor-authentication-security-methods/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    lterlemez 50 sn.
    Bu problemler, internet üzerinde de ayrışıma gidilme yönünde eğilime sebep olabilir. Çok kötü haberler bunlar, eğer devam ederse, internet ambargosu falan uygulanmaya başlayabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    joven 46 dk.
    Geçmiş olsun internet ve güvenlik ikisini bir arada düşünmek bile artık hayal peki köklü bir çözüm varmı bence yok yada yok denecek kadar az tek çözüm hiç kullanmamak oda nasıl olacak ayrı bir muamma
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ygulbahar 50 dk.
    Tutunacak dalimiz kalmadi desene
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Samsung Galaxy Tab A4 S Bluetooth sertifikasını aldı 1 sa. Zen 3 mimarisi yüzde 17 performans artışı ile gelecek 1 sa. The Mandalorian'ın ikinci sezonu onaylandı, yayın tarihi belli oldu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede Sonraki iPad Pro 2020 şablon çizimleri sızdırıldı 4 sa. ABD, ülkedeki droneların takip edilebilmesini istiyor 5 sa. WhatsApp’ın grup sohbetlerine otomatik mesaj silme özelliği geliyor 13 sa. Matrix 4'ün Morpheus'u belli oldu iddiası 14 sa. Karşınızda yerli otomobil | Tanıtımına gittik, işte özellikleri 15 sa. Epic Store mağazasında Hyper Light Drifter var 15 sa. MSI yeni Optix oyuncu monitörünü duyurdu 16 sa. Intel 14 nm’ye 5.1 GHz üstü frekanslarla veda edecek 16 sa. Tesla Model Y'nin çift motorlu versiyonu canlı olarak görüntülendi 17 sa. Vivo akıllı telefonlara, deprem uyarısı özelliği geliyor 17 sa. Ryan Reynolds'tan Deadpool 3 ile ilgili açıklama 18 sa. Yeni LG ses sistemleri yapay zeka kullanıyor 18 sa. 2019 YILININ SON İNDİRİMİ 18 sa. Samsung Galaxy S9 modelleri yeni bir Android 10 beta güncellemesi daha aldı 19 sa. LG webOS Auto platformu CES 2020'de görücüye çıkacak 19 sa. Intel vites yükseltiyor: 10. nesilde i3 ve i5 işlemcileri de HT desteği ile gelecek 20 sa. LGA 1151’de kullanılan soğutucular LGA 1200’de de kullanılabilecek 20 sa. Yerli otomobilin sedan versiyonu tanıtıldı 21 sa. Steam, 2019'un en çok satan oyunlarını açıkladı 21 sa. Xiaomi kadınlara yönelik yuvarlak ekranlı bir akıllı saat çıkaracak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobil 5 farklı model olarak üretilecek
    DonanımHaber
    Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü!
    DonanımHaber
    Samsung NEON geliyor
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim