Apple A12Z yongası Ryzen 5 4500U ve Core i7-1065G7 grafik birimlerini geride bırakıyor

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Apple’ın Mac sistemlerinde tamamen ARM mimarisini temel alan Apple Silicon yongalarına geçeceğini açıklamasının ardından performans karşılaştırması merak edilir olmuştu. Apple’ın grafik tarafına vurgu yaptığı yeni işlemcileri firmayı utandırmayacak gibi görünüyor.

Apple A12Z başarısı

Apple ilk kez Mac sistemlerinde PowerPC platformundan Intel platformuna geçerken Rosetta adını verdiği ve geliştiricilerin geçiş yapmasını sağlayacak bir katman duyurmuştu. Intel işlemcili Mac bilgisayarlarda modifikasyon olmadan PowerPC uygulamalarının bir süre de olsa kullanılmasını sağlayan Rosetta bu kez de ARM geçişinde görev alacak.

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Rosetta 2 geliştiricilerin ARM mimarisine alışmasını kolaylaştıracak ve Intel temelli uygulamaların yeni Mac sistemlerinde yine bir süre çalışmasını sağlayacak. Apple’ın A12Z işlemcisi ile geliştiricilere sunduğu Mac Mini bu sayede benchmark testlerine girmeye başladı.

Rosetta 2 katmanı üzerinden çalıştırılan x86 Open CL testleri Apple A12Z yonga setinin grafik tarafında ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Öyle ki Ryzen 5 4500U ve Core i7-1065G7 grafik birimleri geride kalmış durumda.

Apple A12Z yonga seti performans odaklı tasarlandı ve Imagination teknolojileri bağlamında firma tarafından geliştirilen 8 çekirdekli bir grafik birimi barındırıyor. Ryzen 5 4500U ise 384 Shader birimine sahip. Her iki yonga da 7nm sürecinde üretiliyor. Apple 300 puan gibi bir farkla rakibinin önünde. Intel Core i7-1065G7 ise 64 işlem birimine sahip ve burada da 100 puan gibi küçük bir fark mevcut.

Apple A12Z yonga seti şimdilik geçiş amaçlı kullanılıyor. Mac sistemlerinde kullanılacak asıl yonga setinin 5nm sürecinde üretileceği ve 8 adet performans odaklı Firestorm çekirdeği ile 4 adet verimlilik odaklı Icestorm çekirdeği barındıracağı ifade ediliyor. Bu bakımdan grafik tarafında çıtayı daha da yukarı çıkaracağı kesin gibi.

https://wccftech.com/apple-a12z-bionic-gpu-beats-ryzen-5-4500u-core-i7-1065g7-gpu/

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