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    Apple A12Z yongası Ryzen 5 4500U ve Core i7-1065G7 grafik birimlerini geride bırakıyor

    Apple A12Z yongası Rosetta 2 geçiş katmanı üzerinde girdiği OpenCL x86 testlerinde Ryzen 5 4500U ve Core i7-1065G7 grafik birimlerini geride bırakmayı başardı.
    6 gün
    4,5b
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple A12Z yongası Ryzen 5 4500U ve Core i7-1065G7 grafik birimlerini geride bırakıyor
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    Apple’ın Mac sistemlerinde tamamen ARM mimarisini temel alan Apple Silicon yongalarına geçeceğini açıklamasının ardından performans karşılaştırması merak edilir olmuştu. Apple’ın grafik tarafına vurgu yaptığı yeni işlemcileri firmayı utandırmayacak gibi görünüyor.

    Apple A12Z başarısı

    Apple ilk kez Mac sistemlerinde PowerPC platformundan Intel platformuna geçerken Rosetta adını verdiği ve geliştiricilerin geçiş yapmasını sağlayacak bir katman duyurmuştu. Intel işlemcili Mac bilgisayarlarda modifikasyon olmadan PowerPC uygulamalarının bir süre de olsa kullanılmasını sağlayan Rosetta bu kez de ARM geçişinde görev alacak.

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    Rosetta 2 geliştiricilerin ARM mimarisine alışmasını kolaylaştıracak ve Intel temelli uygulamaların yeni Mac sistemlerinde yine bir süre çalışmasını sağlayacak. Apple’ın A12Z işlemcisi ile geliştiricilere sunduğu Mac Mini bu sayede benchmark testlerine girmeye başladı.

    Rosetta 2 katmanı üzerinden çalıştırılan x86 Open CL testleri Apple A12Z yonga setinin grafik tarafında ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Öyle ki Ryzen 5 4500U ve Core i7-1065G7 grafik birimleri geride kalmış durumda.

    Apple A12Z yonga seti performans odaklı tasarlandı ve Imagination teknolojileri bağlamında firma tarafından geliştirilen 8 çekirdekli bir grafik birimi barındırıyor. Ryzen 5 4500U ise 384 Shader birimine sahip. Her iki yonga da 7nm sürecinde üretiliyor. Apple 300 puan gibi bir farkla rakibinin önünde. Intel Core i7-1065G7 ise 64 işlem birimine sahip ve burada da 100 puan gibi küçük bir fark mevcut.

    Apple A12Z yonga seti şimdilik geçiş amaçlı kullanılıyor. Mac sistemlerinde kullanılacak asıl yonga setinin 5nm sürecinde üretileceği ve 8 adet performans odaklı Firestorm çekirdeği ile 4 adet verimlilik odaklı Icestorm çekirdeği barındıracağı ifade ediliyor. Bu bakımdan grafik tarafında çıtayı daha da yukarı çıkaracağı kesin gibi.



    https://wccftech.com/apple-a12z-bionic-gpu-beats-ryzen-5-4500u-core-i7-1065g7-gpu/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 6 gün en beğenilen
    rosetta ismi anlamli olmus. rosetta tasi misirda bulunmus bir tablet. uzerinde ayni metin yunanca, hatirlamadigin baska bir dilde ve antik misirin koptik dilinde hiyerogrifle yazili. ayni metinin bilinen yunanca ile yazili olmasi antik misirin hiyerogriflerinin cozulmesine vesile olmustu. yani rosetta iki dil arasindaki gecisi saglamis olan bir tas. burda da maclerin farkli yazilim dilleri arasinda cevirmenlik gorevi gorecek.
    rosetta ismi anlamli olmus. rosetta tasi misirda bulunmus bir tablet. uzerinde ayni metin yunanca, hatirlamadigin baska bir dilde ve antik misirin koptik dilind...
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    2 Yanıt Yanıtla +29
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    misterrium (Doruk Buğday) 5 gün ilkerinanç
    Senin 35bin'e laptop alman apple'ın suçu değil, Dolarının 7 olup üstüne birtanede devlete satın almandan kaynaklanıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün misterrium
    Kardeşim başka markalara neden o kadar ödemiyoruz acaba buna da bir cevabın var mı? Ya da Apple ABD veya Avrupada bedavadan biraz daha pahalı da biz mi bilmiyoruz Lenovo, HP, Dell gibi ürünlerle kıyaslayınca?

    Benim bahsettiğim şeyi ile senin yazdığının ne alakası var birbiri ile? Apple'in AMD ve Intel tekelini kaldıracak son firma olduğundan bahsediyorum diğer ürünlere göre anormal pahalı olması yüzünden. Bir şeyi de anlayıp cevaplasanız dişimi kıracağım.Gerçi her seferinde " Aha hükümete devlete laf çakıcam" deyip atlamasanız anlayacaksınız anlatılmak isteneni ama neyse.

    Bu arada o kadar uğraşıp mention yapmışsın ama seni blokladığım için bana bildiri gelmiyor. Tesadüfen görüp cevapladım mesajı.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 4 gün misterrium
    Örnek verecek olursak Apple'ın monitör standı için 999 $, ABD vatandaşları için bile makul bir fiyat değil. Gidip bu tür şeyleri dolar artıyor deyip kendinizi kandırmayın. Apple'ın çoğu ürünlerinin fiyatları ABD vatandaşlarını bile aşar derecesinde.
    1 Yanıt Yanıtla
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    SeferÇ (Sefer Çınar) 6 gün darkaura
    Böyle detayları çok seviyorum ya
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 5 gün
    imaginationu (aynı zamanda mips) az süründürmedi apple
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün (düzenlendi)
    Apple mı bizi Intel ve AMD tekelinden kurtaracak? İşte buna gülünür.

    "Laptop aldım, 35 bin lira. Ama olsun adamlar Intel ile AMD saltanatına son verdi."
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    misterrium (Doruk Buğday) 5 gün ilkerinanç
    Senin 35bin'e laptop alman apple'ın suçu değil, Dolarının 7 olup üstüne birtanede devlete satın almandan kaynaklanıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Xtrud (Harun Yahya) 5 gün
    Ryzen 5 4500U gu 7.000 liralık bi laptopda görebilirsiniz ama 12Z ve ticari versiyonu için 20.000 liralar konuşulur. Manasız bi karşılaştırma
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    joven 5 gün
    iPad Pro 11 ilk nesil ve surface pro7 kullanıyorum surface pro7 iPad Pro göre
    hem ısınıyor hemde akıcı bir kullanım deneyimi veremiyor zaten pil kullanım süresini söylemiyorum bile
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    classf2re (Emre Mendelyev) 5 gün
    Apple işleri değiştirecek gibi. Şöyle prizde yüksek performanslı , pilde haftalarca dayanabilen ürünler görsek çok iyi olur.
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 gün
    5 nm A14X ile çıkacak cihazların daha da güçlü olacağı açık.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün
    Apple'ın ARM'yi geçmesi gerçekten piyasa için iyi olacak. ARM'nin potansiyeli çok yüksek ama normal kullanıcı tarafından benimsenemedi. APPLE bunu başaracaktır.
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    darkaura 6 gün en beğenilen
    rosetta ismi anlamli olmus. rosetta tasi misirda bulunmus bir tablet. uzerinde ayni metin yunanca, hatirlamadigin baska bir dilde ve antik misirin koptik dilinde hiyerogrifle yazili. ayni metinin bilinen yunanca ile yazili olmasi antik misirin hiyerogriflerinin cozulmesine vesile olmustu. yani rosetta iki dil arasindaki gecisi saglamis olan bir tas. burda da maclerin farkli yazilim dilleri arasinda cevirmenlik gorevi gorecek.
    2 Yanıt Yanıtla +29
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    Xagdas (Çağdaş Yıldırım) 6 gün
    Eninde sonunda AMD'den belki Nvidia'dan yüksek güçlü grafik işlemci alacaklar. (Gerçi en yükseğini de hiçbir zaman almıyorlar) Şöyle 2080'li, 1080'li macbooklar görülemedi hiçbir zaman. Aletin şarjı yetmez, çok ısınır diye. Ahhh ahhh, beklemekten solduk.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 3 gün Xagdas
    Nvidia ile bozuştular, artık hayatta Nvidia’ya dönmezler.
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    javaprof (orhan yılmaz) 6 gün
    Valla telefon konusunda apple karşıtıyım ama masaüstü tarafında applecıyım hadi apple kurtar bizi intel amd ortaklığından.
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    firat_kilic 5 gün javaprof
    gel sana masaüstü hackintosh yapayım macten daha hızlı 24izlek 3900x
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    Apple, apple a12z
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