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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple AirPods 3 gelecek yıl aynı tasarımla çıkacak

    Apple analizleri ile tanıdığımız Ming-Chi Kuo üçüncü nesil AirPods'un önümüzdeki yıl çıkacağını açıkladı. Analist ayrıca yeni AirPods Pro ve AirPods Pro Lite hakkında önemli detaylar paylaştı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple AirPods 3 gelecek yıl aynı tasarımla çıkacak
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    Son zamanlarda Apple'ın önümüzdeki ay AirPods 3'ü tanıtacağına yönelik söylentiler çıkmıştı ancak Çinli analist Ming-Chi Kuo'ya göre kablosuz kulaklık bu yıl gelmeyecek.

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    Üçüncü nesil AirPods'un 2021'in ilk yarısında üretime gireceği belirtiliyor. Kablosuz kulaklığın dış görünümü mevcut modelden çok farklı olmayacak. Buna karşın asıl değişiklik iç kısımda yaşanacak.

    Apple AirPods 3 gelecek yıl aynı tasarımla çıkacak
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    AirPods Pro Lite için farklı iddia

    Ming-Chi Kuo ayrıca Apple'ın şu anda ikinci nesil AirPods Pro'yu geliştirdiğini söyledi. Her şey yolunda giderse cihazın seri üretimi 2021'in dördüncü çeyreğinde veya 2022'nin ilk çeyreğinde başlayacak.

    Deneyimli analist sıklıkla gündeme gelen AirPods Pro Lite'ın ise Beats markası altında piyasaya sürüleceğini düşünüyor. Kablosuz kulaklığın ne zaman tanıtılacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.



    https://appleinsider.com/articles/20/04/23/third-generation-airpods-expected-in-2021-new-airpods-pro-in-2022 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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