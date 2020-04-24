Apple AirPods 3 gelecek yıl aynı tasarımla çıkacak

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Son zamanlarda Apple'ın önümüzdeki ay AirPods 3'ü tanıtacağına yönelik söylentiler çıkmıştı ancak Çinli analist Ming-Chi Kuo'ya göre kablosuz kulaklık bu yıl gelmeyecek.

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Üçüncü nesil AirPods'un 2021'in ilk yarısında üretime gireceği belirtiliyor. Kablosuz kulaklığın dış görünümü mevcut modelden çok farklı olmayacak. Buna karşın asıl değişiklik iç kısımda yaşanacak.

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AirPods Pro Lite için farklı iddia

Ming-Chi Kuo ayrıca Apple'ın şu anda ikinci nesil AirPods Pro'yu geliştirdiğini söyledi. Her şey yolunda giderse cihazın seri üretimi 2021'in dördüncü çeyreğinde veya 2022'nin ilk çeyreğinde başlayacak.

Deneyimli analist sıklıkla gündeme gelen AirPods Pro Lite'ın ise Beats markası altında piyasaya sürüleceğini düşünüyor. Kablosuz kulaklığın ne zaman tanıtılacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://appleinsider.com/articles/20/04/23/third-generation-airpods-expected-in-2021-new-airpods-pro-in-2022

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