LG yeni nesil akıllı telefonu Velvet'in lansman tarihini açıkladı

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LG'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Velvet ile ilgili detaylar, şirket tarafından yayınlanan görsel ve videolarla ortaya çıkmıştı. Şimdi ise LG tarafından yayınlana bir video, cihazın tanıtım tarihini ortaya koyuyor.

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7 Mayıs'ta tanıtılacak

Şirketin resmi Youtube sayfasında paylaşılan 15 saniyelik videoda, podyum ışıkları altında dikey olarak hizalanmış kamera sensörlerine dikkat çekilerek, Velvet'in 7 Mayıs tarihinde tanıtılacağı duyuruluyor. LG'nin güncellenmiş bir tasarım anlayışıyla piyasaya süreceği Velvet'in, dört renk seçeneği ile geleceği ve bunlarında beyaz, koyu gri, yeşil ve kırmızı olacağı açıklandı. Buna ek olarak akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 765 yonga seti ile geleceği zaten biliniyordu.







Önceki videoda ise ön kameranın ekranın merkezinde su damlası şeklindeki çentikte yer alacağını, üst ve alt çerçeveler minimal ve simetrik olacağınu, kasanın yanında fiziksel kontrol düğmelerinin bulunacağını ve alt kısımda ise bir USB-C bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık girişinin yer alacağını öğrenmiştik.

Açıkçası LG'nin yenilenmiş bir tasarım ve uygun fiyatla kullanıcıları cezbetmesi gerekecek. Zira şirketin Samsung Galaxy S20 gibi amiral gemileriyle yarışmasının pek mümkün olmadığı ve pazar üzerindeki etkisini yavaş yavaş kaybettiği ortak bir kanı.

https://www.engadget.com/lg-velvet-launch-024933340.html

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