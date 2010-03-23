Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Amerika'da oyun satışlarına da damgasını vurdu

Apple firmasının yükselişi oyun sektöründe de devam ediyor.
9 yıl
6,2b
1
11
Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple firmasının teknoloji sektöründeki yükselişi taşınabilir cihazlardaki oyun satış rakamlarına da yansıdı. Apple'ın 2008 yılı ve 2009 yılı oyun satışlarını içeren tabloya göre %14 gibi bir artışa ve kazanca sahip olduğu belirtildi. Nintendo DS'in halen daha zirvede olduğu görünüyor fakat Apple'ın yükselişi ile %5'lik bir düşüş görünüyor DS oyunları satışlarında. Benzer bir durumun PSP için de geçerli olduğu ifade ediliyor. 2008 yılında %20'lik dilime sahip olan PSP'nin 2009 yılında Apple'ın yükselişi ile %11'e gerilediği belirtildi.

Satış rakamlarındaki bu yükselişe App Store'daki uygulamaların DS ve PSP oyunlarına nazaran daha ucuz olması neden olduğu tahmin ediliyor. 2008 yılı Temmuz ayında bu yana 30.000'den fazla uygulamanın satışa sunulduğu ve bu rakamın satış rakamlarıyla orantılı olarak artacağı ön görülüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dmxerkan 9 yıl
Bencede önünün kesilmesi lazım. Başarılı ürünler ortaya koydu diye standart haline gelmiş teknolojilere sırf inat uğruna destek vermemesi kullanıcılarını düşünmediğini gösteriyor. Bu güzel bişey değil. Microsoft yıllardır tekelleşme çabalarından dolayı eleştiriliyordu. Apple'da aynı yola girdi malesef.
Google sırf telefon pazarına girdi diye açık ve net şekilde cephe aldı Apple. Sanki başka bir firmanın telefon üretmeye hakkı yok. Tamam rekabet mutlaka olmalı ama kullanıcıları mağdur etmemeli( Flash'a destek vermemesi gibi)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
O.Beverly 9 yıl
Darısı Mac Os 'in başına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uzeyirx 9 yıl

dmxerkan
Bencede önünün kesilmesi lazım. Başarılı ürünler ortaya koydu diye standart haline gelmiş teknolojilere sırf inat uğruna destek vermemesi kullanıcılarını düşünmediğini gösteriyor. Bu güzel bişey değil. Microsoft yıllardır tekelleşme çabalarından dolayı eleştiriliyordu. Apple'da aynı yola girdi malesef.
Google sırf telefon pazarına girdi diye açık ve net şekilde cephe aldı Apple. Sanki başka bir firmanın telefon üretmeye hakkı yok. Tamam rekabet mutlaka olmalı ama kullanıcıları mağdur etmemeli( Flash'a destek vermemesi gibi)

adam sanki size zorla al diyor begenmiyorsan almayacaksin o zaman adamin bisi bildigi varki flash koymuyot
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
Sony için PSP Phone'u piyasa sürmenin vakti geldi de geçiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtyilmz 9 yıl

yc#1

Sony için PSP Phone'u piyasa sürmenin vakti geldi de geçiyor.


kesinlikle, zaten geç kaldı artık harekete geçmesi lazım. zaten söylentiler vardı bu yönde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 9 yıl
@fashion
iPhone'a kim müzik telefonu dedi acaba ilk çıktığında?
@erasmus
di mi? ülkemizden alıştık nasılsa her başarıyı yakalamaya başlayanın önünün kesilmesnie
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 9 yıl
suslu76

@fashion
iPhone'a kim müzik telefonu dedi acaba ilk çıktığında?
@erasmus
di mi? ülkemizden alıştık nasılsa her başarıyı yakalamaya başlayanın önünün kesilmesnie


dstum "müzik telefonu" olarak lanse edildi demiyorum ilk çıktığında ipod özelliği daha ön planda olduğu için genelde müzik telefonu olarak bilinirdi..
ama şimdi iphone neredeyse herşey oldu


edit: imla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 9 yıl
Bu Apple nereye el atsa sömürüyor. Artık durdurulmalı. Bu başarı böyle devam ederse yakında cihaz satarken bir de hava parası isteyecek müşterilerden. Hatta "Apple" ürünü taşıyarak fark yaratıyorsun deyip bir de Telif Hakkı isterse hiç şaşırmayacağım. :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 9 yıl
iphone ilk müzik telefonu olarak kaldı akıllarda sonra ilginc uygulamalar cıktı mutimedya telefonu oldu en son cıkan kaliteli oyunlarla birlikte oyun konsollarının pazarını da etkilemesi kaçınılmazdı zaten
ben bile iphone aldıktan sonra psp mi satmıstım.. ve şu an hiç pişman değilim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6164 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, Apple ve
3 etiket daha ds satış rakamları app store
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim