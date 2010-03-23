Apple, Amerika'da oyun satışlarına da damgasını vurdu

Apple firmasının teknoloji sektöründeki yükselişi taşınabilir cihazlardaki oyun satış rakamlarına da yansıdı. Apple'ın 2008 yılı ve 2009 yılı oyun satışlarını içeren tabloya göre %14 gibi bir artışa ve kazanca sahip olduğu belirtildi. Nintendo DS'in halen daha zirvede olduğu görünüyor fakat Apple'ın yükselişi ile %5'lik bir düşüş görünüyor DS oyunları satışlarında. Benzer bir durumun PSP için de geçerli olduğu ifade ediliyor. 2008 yılında %20'lik dilime sahip olan PSP'nin 2009 yılında Apple'ın yükselişi ile %11'e gerilediği belirtildi.

Satış rakamlarındaki bu yükselişe App Store'daki uygulamaların DS ve PSP oyunlarına nazaran daha ucuz olması neden olduğu tahmin ediliyor. 2008 yılı Temmuz ayında bu yana 30.000'den fazla uygulamanın satışa sunulduğu ve bu rakamın satış rakamlarıyla orantılı olarak artacağı ön görülüyor.