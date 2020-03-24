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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple App Store, bu yılın sonuna kadar 20 yeni ülkede daha olacak

    Apple mobil uygulama mağazası App Store, firmanın geliştirici portalında yayınlanan habere göre Afganistan, Kosova, Irak gibilerinin de arasında olduğu 20 ülkede daha yıl sonuna kadar açılacak.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple App Store, bu yılın sonuna kadar 20 yeni ülkede daha olacak
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    Apple geliştirici portalında açıklandığı üzere firmanın uygulama mağazası App Store, bu yıl bitmeden 20 yeni ülkede daha kullanıma sunulacak.

    Spesifik olarak hangi tarihte hangi ülkede uygulamaların erişilebilir olacağı açıklanmasa da geliştiricilerin tarih geldiğinde uygulamalarını bu bölgeler için aktive etmeleri gerekecek. Apple, geliştiricilerden 10 Nisan’a kadar bilgilerini güncellemelerini bekleyerek dağıtımın bu tarihte başlayabileceği işaretini de vermiş durumda. 

    Ayrıca Bkz. "Huawei, EMUI 10 arayüzünün 100 milyondan fazla akıllı telefona dağıtıldığını duyurdu"

    Şimdilik 155 ülkede bulunan App Store, yayınlanan listeye göre aşağıdaki ülkelere de yıl bitmeden gelecek:



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 5 sa.
    Sırbistan ve gurcistanda yokmuymus bugüne kadar alla alla
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