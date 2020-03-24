Apple App Store, bu yılın sonuna kadar 20 yeni ülkede daha olacak

Apple geliştirici portalında açıklandığı üzere firmanın uygulama mağazası App Store, bu yıl bitmeden 20 yeni ülkede daha kullanıma sunulacak.
Spesifik olarak hangi tarihte hangi ülkede uygulamaların erişilebilir olacağı açıklanmasa da geliştiricilerin tarih geldiğinde uygulamalarını bu bölgeler için aktive etmeleri gerekecek. Apple, geliştiricilerden 10 Nisan’a kadar bilgilerini güncellemelerini bekleyerek dağıtımın bu tarihte başlayabileceği işaretini de vermiş durumda.
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Şimdilik 155 ülkede bulunan App Store, yayınlanan listeye göre aşağıdaki ülkelere de yıl bitmeden gelecek:
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Afganistan
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Gabon
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Fildişi Sahili
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Gürcistan
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Maldivler
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Sırbistan
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Kamerun
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Irak
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Kosova
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Libya
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Karadağ
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Fas
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Mozambik
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Myanmar
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Nauru
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Ruanda
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Tonga
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Zambiya
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Vanuatu
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