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    Huawei, EMUI 10 arayüzünün 100 milyondan fazla akıllı telefona dağıtıldığını duyurdu

    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, cihazları için geliştirdiği EMUI 10 arayüzünü, geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana 100 milyon cihaza dağıttığını açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, EMUI 10 arayüzünün 100 milyondan fazla akıllı telefona dağıtıldığını duyurdu
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    Akıllı telefon üreticisi Huawei, Android 10 yazılım platformu temelinde oluşturulan tescilli grafik arayüzü EMUI 10'un, 100 milyondan fazla cihaza dağıtıldığını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Çin'deki akıllı telefon üretimi Hindistan'a kayıyor"

    EMUI 10'un kullanım alanı genişliyor

    Huawei'nin EMUI 10 arayüzü henüz geçtiğimiz sonbaharda çıkmasına rağmen, şirketin yazılımı global çapta birçok cihaza dağıtmayı başardığını söyleyebiliriz. Zira EMUI 10 , Eylül 2019'da amiral gemisi akıllı telefon serisi Huawei Mate 30 ile birlikte tanıtılmış ve daha sonra yaygınlaşmaya başlamıştı. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca ise Huawei geliştiricileri 33 farklı akıllı telefon modeli için EMUI 10 sürümlerini geliştirmeyi başarmıştı.

    EMUI 10, ileri teknolojilere dayanan birçok özellik sunan benzersiz bir kullanıcı arayüzü olarak tanımlanıyor. Arabirimdeki sistem çapındaki iyileştirmelere ek olarak, geliştiricilerin bu arayüzü daha sorunsuz hale getirdikleri belirtilirken, en dikkate değer yeniliklerden birinin ise farklı Huawei cihazları arasındaki ara bağlantıyı iyileştirmek olduğu ifade edilmiş. Örneğin, EMUI 10 bir klavye ve fare kullanarak bir akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarda aynı anda çalışmanıza ve bir ekrandan diğerine kolayca dosya aktarmanıza olanak tanıyor. Huawei'nin EMUI 10'u, diğer cihazlarına uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtelim.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/23/huawei-emui-10-update-based-on-android-10-crosses-over-100-million-users/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 8 sa.
    Korona dan hizlilar :))
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