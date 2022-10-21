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    Bu sefer davacı Apple: Apple Watch'u kopyalayamazsınız!

    Apple, Apple Watch kopyası ürettiği gerekçesiyle tıbbi cihaz şirketi Masimo'ya dava açtı. Şirket, Masimo'yu saatin tasarımından teknolojisine ve hatta aksesuarına kadar her şeyi kopyalamakla suçluyor.
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    Apple Watch Masimo Tam Boyutta Gör
    Tıbbi teknoloji şirketlerinden Masimo, iki yıl önce Apple’a kan oksijen sensörünü kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı. Şimdi de Apple, Masimo’dan davacı. Gerekçe; Apple Watch’u kopyalamak.

    Bloomberg ve Reuters’ın bildirdiğine göre, Apple, davada Masimo’nun sağlık takibi teknolojisi, kasa tasarımı ve şarj cihazı dahil olmak üzere tasarım ve patentlerinin çoğunu kopyaladığını söyledi.

    Masimo: Apple, misilleme yapıyor

    Masimo, büyük ölçüde hastanelerin hasta bakımını yönetmesi için cihazlar satıyor. Tıbbı cihaz şirketi, bu yılın başlarında Denon ve Polk Audio markalarını barındıran bir holding şirketi olan Sound United’ı satın aldı. Şirket, bu satın alımın ardından Apple Watch’un sahip olduğu birçok benzer sağlık sensörünü içeren bir akıllı saat olan W1’i piyasaya sürdü.

    Masimo, ticari sırlarını çaldığı, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini ölçme dahil patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle 2020’de Apple’a dava açmıştı. Geçtiğimiz yıl da Amerika hükümetinden patentlerini ihlal eden Apple saatlerin ithalatını durdurmasını istemişti. Masimo, Apple‘ın misilleme yaptığını söyledi.

    Bildiğiniz üzere, Apple’ın teknolojisini kullandığı gerekçesiyle dava açtığı tek şirket Masimo değil. Geçmişte Samsung ve Nokia ile bir dizi patent savaşına girmiş, 2017’de Nokia, 2018’de Samsung ile anlaşmaya varmıştı.

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