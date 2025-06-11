Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon AR1+ Gen 1 tanıtıldı: Daha küçük, daha akıllı ve artık bağımsız

    Qualcomm, giyilebilir cihazlar için yeni işlemcisini tanıttı. AR1+ Gen 1 çipi, yapay zekayı doğrudan akıllı gözlükte çalıştırabiliyor. İşte özellikleri...      

    Snapdragon AR1+ Gen 1 tanıtıldı: Daha küçük ve daha akıllı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, akıllı gözlükler için geliştirdiği Snapdragon AR1+ Gen 1 çipiyle donanım tarafında önemli bir adım atıyor. AR1 Gen 1'e göre daha küçük, daha verimli ve yapay zekayı doğrudan gözlük üzerinde çalıştırabilen yeni yonga, hem form faktörünü küçültüyor hem de deneyimi zenginleştiriyor.

    Snapdragon AR1+ Gen 1 neler sunuyor?

    Yeni AR1+ Gen 1 platformu için en büyük yeniliklerden biri, akıllı gözlüklerde bağımsız bir kullanım deneyimi sunması. Yani, bu çipi kullanan gözlüklerin çalışmak için bir akıllı telefona ya da bulut bağlantısına ihtiyacı yok. Üstelik Qualcomm'un 3. nesil Hexagon NPU’su sayesinde, küçük dil modelleri (SLM) doğrudan gözlük üzerinde işlenebiliyor.

    Şirketin verdiği örnekte, kullanıcı bir süpermarketteyken gözlüğüne "kızımın doğum günü için fettucine alfredo tarifi" sorusunu sorduğunda, yanıt doğrudan gözlük camında beliriyor. Bu demo, tamamı gözlük üzerinde çalışan üretken bir yapay zeka modelinin ilk gösterimi oldu.

    Snapdragon AR1+ Gen 1 tanıtıldı: Daha küçük ve daha akıllı Tam Boyutta Gör
    Geliştirilen AR1+ Gen 1 çipi, selefine kıyasla %28 daha küçük. Bu da gözlük saplarının %20 oranında inceltilmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda görüntü sabitleme, binocular ekran desteği ve çok kareli işleme motoru gibi özelliklerle görüntü kalitesinde "premium" seviyeye ulaşılıyor olacak. Güç tüketimi ise sesle uyanma, video oynatma, Bluetooth aktarımı ve bilgisayarlı görü gibi temel kullanım senaryolarında düşürülmüş.

    Yeni duyuruda Qualcomm, Meta ve XReal gibi markalarla olan iş birliğine dikkat çekti. Bu da çipin yeni nesil akıllı gözlüklerde aktif olarak kullanılacağını gösteriyor. Meta'nın Ray-Ban Smart Glasses serisinin devam modelleri ya da Orion prototipi gibi daha şık ve bağımsız çözümlerde Snapdragon AR1+ Gen 1 çipiyle karşılaşmak mümkün olabilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    silent hill 2 remake türkçe yama kia stonic kronik sorunları anime indir kapı açık ikaz lambası sönmüyor golf 1.0 etsi kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum