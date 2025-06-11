Snapdragon AR1+ Gen 1 tanıtıldı: Daha küçük, daha akıllı ve artık bağımsız

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Tam Boyutta Gör Qualcomm, akıllı gözlükler için geliştirdiği Snapdragon AR1+ Gen 1 çipiyle donanım tarafında önemli bir adım atıyor. AR1 Gen 1'e göre daha küçük, daha verimli ve yapay zekayı doğrudan gözlük üzerinde çalıştırabilen yeni yonga, hem form faktörünü küçültüyor hem de deneyimi zenginleştiriyor.

Snapdragon AR1+ Gen 1 neler sunuyor?

Yeni AR1+ Gen 1 platformu için en büyük yeniliklerden biri, akıllı gözlüklerde bağımsız bir kullanım deneyimi sunması. Yani, bu çipi kullanan gözlüklerin çalışmak için bir akıllı telefona ya da bulut bağlantısına ihtiyacı yok. Üstelik Qualcomm'un 3. nesil Hexagon NPU’su sayesinde, küçük dil modelleri (SLM) doğrudan gözlük üzerinde işlenebiliyor.

Şirketin verdiği örnekte, kullanıcı bir süpermarketteyken gözlüğüne "kızımın doğum günü için fettucine alfredo tarifi" sorusunu sorduğunda, yanıt doğrudan gözlük camında beliriyor. Bu demo, tamamı gözlük üzerinde çalışan üretken bir yapay zeka modelinin ilk gösterimi oldu.

Tam Boyutta Gör Geliştirilen AR1+ Gen 1 çipi, selefine kıyasla %28 daha küçük. Bu da gözlük saplarının %20 oranında inceltilmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda görüntü sabitleme, binocular ekran desteği ve çok kareli işleme motoru gibi özelliklerle görüntü kalitesinde "premium" seviyeye ulaşılıyor olacak. Güç tüketimi ise sesle uyanma, video oynatma, Bluetooth aktarımı ve bilgisayarlı görü gibi temel kullanım senaryolarında düşürülmüş.

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Yeni duyuruda Qualcomm, Meta ve XReal gibi markalarla olan iş birliğine dikkat çekti. Bu da çipin yeni nesil akıllı gözlüklerde aktif olarak kullanılacağını gösteriyor. Meta'nın Ray-Ban Smart Glasses serisinin devam modelleri ya da Orion prototipi gibi daha şık ve bağımsız çözümlerde Snapdragon AR1+ Gen 1 çipiyle karşılaşmak mümkün olabilir.

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Snapdragon AR1+ Gen 1 tanıtıldı: Daha küçük ve daha akıllı

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