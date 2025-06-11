Snapdragon AR1+ Gen 1 tanıtıldı: Daha küçük, daha akıllı ve artık bağımsız

Snapdragon AR1+ Gen 1 neler sunuyor?
Yeni AR1+ Gen 1 platformu için en büyük yeniliklerden biri, akıllı gözlüklerde bağımsız bir kullanım deneyimi sunması. Yani, bu çipi kullanan gözlüklerin çalışmak için bir akıllı telefona ya da bulut bağlantısına ihtiyacı yok. Üstelik Qualcomm'un 3. nesil Hexagon NPU’su sayesinde, küçük dil modelleri (SLM) doğrudan gözlük üzerinde işlenebiliyor.
Şirketin verdiği örnekte, kullanıcı bir süpermarketteyken gözlüğüne "kızımın doğum günü için fettucine alfredo tarifi" sorusunu sorduğunda, yanıt doğrudan gözlük camında beliriyor. Bu demo, tamamı gözlük üzerinde çalışan üretken bir yapay zeka modelinin ilk gösterimi oldu.
Yeni duyuruda Qualcomm, Meta ve XReal gibi markalarla olan iş birliğine dikkat çekti. Bu da çipin yeni nesil akıllı gözlüklerde aktif olarak kullanılacağını gösteriyor. Meta'nın Ray-Ban Smart Glasses serisinin devam modelleri ya da Orion prototipi gibi daha şık ve bağımsız çözümlerde Snapdragon AR1+ Gen 1 çipiyle karşılaşmak mümkün olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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