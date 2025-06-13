Galaxy Watch 8 modelleri yan yana görüntülendi! İşte tasarımı

Galaxy Watch 8 modelleri yan yana görüntülendi
Sızdırılan yeni render görüntüleri, geçen yıl ilk kez Watch Ultra modeliyle tanıtılan "squircle" yani yuvarlatılmış köşelere sahip kasa tasarımının üç modelde de standart hale geldiğini gösteriyor. Ancak Watch 8, Watch 8 Classic ve Ultra 2025, aynı tasarım dili altında farklı detaylarla birbirinden ayrışıyor.
Galaxy Watch 8 Classic modelinde klasik döner çerçeve yeniden yer alıyor. Ayrıca bu model, Galaxy Watch Ultra’dan tanıdık olan Quick Button (hızlı erişim tuşu) özelliğini de kazanmış durumda. Watch 8 Classic’in bu nesildeki tek kasa boyutu 46 mm olarak geçiyor ve 64 GB depolama alanıyla önceki modellere kıyasla ciddi bir artış sunacak. Yazılım tarafında Wear OS 6 ve One UI 8 Watch kombinasyonu göze çarpıyor.
Galaxy Watch 8 modeline gelirsek, çift kasa boyutuyla piyasaya sürülecek ve yine iki fiziksel düğmeyle önceki nesli takip edecek. Serideki üç modelin ortak yanı olarak, belirgin dışa çıkıntılı tuşlar ve köşeli gövde formu mevcut. Watch Ultra 2025 modeliyle ilgili teknik detaylar henüz paylaşılmış değil ancak tasarım olarak önceki Ultra’ya kıyasla daha rafine bir görünüme sahip.
İşlemci tarafında ise Galaxy Watch 7 serisinden bu yana kullanılan Exynos W1000’in yeni modellerde de korunması bekleniyor. Lansman etkinliğinde Galaxy Watch 8 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin de tanıtılması planlanıyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.