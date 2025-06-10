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    Apple, AirPods'lara gelecek yeni özellikleri duyurdu

    Apple, WWDC25 etkinliğinde tanıttığı iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe sürümleriyle AirPods'lara gelecek yeni özellikleri duyurdu. Güncelleme, AirPods 4 ve AirPods Pro 2'ye gelecek.

    airpods ios 26 yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni yazılım güncellemeleri, AirPods’lara birkaç yeni özellik ekliyor. iOS 26, iPadOS 26 veya macOS 26 Tahoe güncellemesini yükleyen AirPods Pro‌ 2 ve ‌AirPods 4 kullanıcılarına “8A5279d” numaralı beta sürümle yeni özellikler açıldı.

    Stüdyo kalitesinde kayıt

    AirPods 4 ve AirPods Pro 2, röportajlar, podcast yayınları, müzikler, videolar ve daha fazlası için stüdyo kalitesinde ses kaydetme özelliğine kavuşuyor. Apple, bu özelliğin hareket halindeyken yüksek kalitede vokal kaydı yapmak için kullanılabileceğini söylüyor. Apple, stüdyo kalitesinde kayıt özelliğinin iPhone aramalarına, FaceTime aramalarına ve Zoom gibi tüm CallKit özellikli uygulamalara daha iyi ses dokusu ve netliği getireceğini söylüyor.

    Hem stüdyo kalitesinde ses kaydı hem de iyileştirilmiş arama kalitesi ‌iPhone‌, iPad ve Mac'te kullanılabilecek ve Kamera uygulamasını, Sesli Notları, Mesajlar’daki dikte özelliğini, üçüncü parti kamera uygulamalarını ve görüntülü konferans uygulamalarını destekleyecek.

    Kamera kumandası

    AirPods, ‌iPhone‌ veya ‌iPad‌'de Kamera uygulaması ya da uyumlu üçüncü taraf kamera uygulamalarıyla kamera kumandası olarak kullanılabilecek. AirPods’a basılı tutarak fotoğraf çekilebilecek veya video kaydı başlatılabilecek. Kayıt tamamlandığında, basılı tutma hareketi kaydı durduracak. Apple, TikTok gibi sosyal ağlarda şarkı söylerken ve dans ederken kendilerini çekmeyi seven kullanıcıların videoyu kaydettikleri sırada bir soundtrack ile eşzamanlı şekilde performans sergileyebileceklerini söylüyor.

    Diğer yenilikler

    Yataktayken müzik, podcast veya kitap dinliyorsanız ve AirPods takılıyorsa, AirPods uykuya daldığınızda sesi duraklatacak. AirPods'unuzla müzik dinlerken arabaya bindiğinizde, dinlediğiniz müzik CarPlay'e aktarılacak. AirPods kullandığınızda, arabalar ve hoparlörler gibi diğer oynatma cihazları ‌iPhone‌'a bağlandığında sesi kulaklığınızda tutmayı seçebileceksiniz.

    Apple, en son yazılım güncellemeleriyle sonunda AirPods'un yazılımını elle güncellemenin bir yolunu ekledi. AirPods’unuz bağlandığında, Ayarlar uygulamasını açarak yeni yazılım güncelleme ekranına erişebilirsiniz.

    Yeni AirPods 4, ANC özellikli AirPods 4 ve AirPods Pro 2 özellikleri bu sonbaharda iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe 26 ile birlikte ücretsiz aygıt yazılımı güncellemesi olarak sunulacak.

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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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