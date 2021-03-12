Apple, AR başlıkları için stereoskopik ekran teknolojisi geliştiriyor

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Apple, kafaya takılan karma gerçeklik cihazlarına stereoskopik görüntüleme deneyimi kazandıracak bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirketin bu yöndeki planlarına ışık tutacak yeni patent başvuruları ortaya çıktı.

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Apple'ın iPhone'a bağlanabilen bir Apple AR kaskı ve sanal gerçeklik deneyimi sunmayı hedefleyen siperlik tarzı bir cihazda dahil olmak üzere en az iki kafaya takılan cihaz üzerinde çalıştığı söyleniyor.

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ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan üç patent, Apple'ın lentiküler lenslerle donatılmış ekranlara sahip bir cihazın kullanıcıya nasıl stereoskopik veya üç boyutlu içerik sağlayabileceğinin yolunu gösteriyor.

Odakta lentiküler lens teknolojisi var

Patent başvurularının tümü lentiküler lens teknolojisine odaklansa da her birinin farklı iddiaları var. Patentlerden biri söz konusu cihazın kendi CPU ve GPU birimi sayesinde hem iki boyutlu hem de üç boyutlu içerik sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

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İkinci patentte ise belirli alanların opaklığını değiştirebilen bir panelden bahsedilmiş. Üçüncü patent ekrandaki piksellerin nasıl konumlandırılacağına açıklık getirerek stereoskopik etkinin oluşturulmasıyla ilgili konulara odaklanıyor.

https://appleinsider.com/articles/21/03/11/apple-developing-stereoscopic-display-technology-likely-for-headsets

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