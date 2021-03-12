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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, AR başlıkları için stereoskopik ekran teknolojisi geliştiriyor

    Apple karma gerçeklik cihazlarındaki ekranların geliştirilmesiyle ilgili birkaç patent başvurusunda bulundu. Şirket bu tip ürünlere stereoskopik görüntüleme teknolojisi kazandırmayı hedefliyor.
    12 Mart 2021, 21:00 (3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, AR başlıkları için stereoskopik ekran teknolojisi geliştiriyor
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    Apple, kafaya takılan karma gerçeklik cihazlarına stereoskopik görüntüleme deneyimi kazandıracak bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirketin bu yöndeki planlarına ışık tutacak yeni patent başvuruları ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Apple ilk elektrikli otomobilini iPhone stratejisi ile üretebilir"

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    Apple'ın iPhone'a bağlanabilen bir Apple AR kaskı ve sanal gerçeklik deneyimi sunmayı hedefleyen siperlik tarzı bir cihazda dahil olmak üzere en az iki kafaya takılan cihaz üzerinde çalıştığı söyleniyor.

    Apple, AR başlıkları için stereoskopik ekran teknolojisi geliştiriyor
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    ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan üç patent, Apple'ın lentiküler lenslerle donatılmış ekranlara sahip bir cihazın kullanıcıya nasıl stereoskopik veya üç boyutlu içerik sağlayabileceğinin yolunu gösteriyor.

    Odakta lentiküler lens teknolojisi var

    Patent başvurularının tümü lentiküler lens teknolojisine odaklansa da her birinin farklı iddiaları var. Patentlerden biri söz konusu cihazın kendi CPU ve GPU birimi sayesinde hem iki boyutlu hem de üç boyutlu içerik sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

    Apple, AR başlıkları için stereoskopik ekran teknolojisi geliştiriyor
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    İkinci patentte ise belirli alanların opaklığını değiştirebilen bir panelden bahsedilmiş. Üçüncü patent ekrandaki piksellerin nasıl konumlandırılacağına açıklık getirerek stereoskopik etkinin oluşturulmasıyla ilgili konulara odaklanıyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/11/apple-developing-stereoscopic-display-technology-likely-for-headsets
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    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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