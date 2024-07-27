Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mark Zuckerberg, Apple'ın geliştiricilere getirdiği tüm kısıtlamalardan bıkmış durumda. Meta'nın başkanı, Llama ailesinden yeni bir yapay zeka modelini duyuran bir gönderide şirketi eleştirdi.

Apple, Çin'de yeni araştırma laboratuvarını açıyor 1 gün önce eklendi

Zuckerberg konuyla ilgili olarak: "Geliştiricilere dayattıkları komisyonlar, uyguladıkları keyfi kurallar ve pazara ulaşmasını engelledikleri tüm ürün inovasyonları, rakipler bizi engelleyemeseydi Meta ve diğer birçok şirketin insanlar için çok daha iyi hizmetler yaratmakta özgür olacağını açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Apple yapabileceklerimizi sınırlıyor

Meta aktif olarak yapay zeka ve meta evrenini - insanların zamanlarını geçirecekleri sanal alan - ve bunun için gerekli VR başlıklarını geliştiriyor. Yakın zamanda verdiği bir röportajda Zuckerberg, "Apple benim bakış açıma göre, yapabileceklerimizi sınırlamak için kesinlikle farklı kurallar uyguluyor." dedi.

Tam Boyutta Gör Apple, Apple Intelligence için OpenAI ile ortaklık kurdu, ancak yapay zeka özelliklerinin çoğunu kendisi geliştiriyor. Ayrıca gelecekte Google'ın Gemini'si gibi üçüncü taraf modelleri entegre etmekte bir sakınca görmeyeceğini de açıklamıştı. Ancak Meta ile yapılan ilk görüşmelerde, veri gizliliğiyle ilgili endişeler nedeniyle şirketin modellerinden memnun kalmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Zuckerberg: Apple'ın kurallarına uymaktan yoruldum