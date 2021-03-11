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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple ilk elektrikli otomobilini iPhone stratejisi ile üretebilir

    Apple Car'ın üretimi için büyük otomobil markalarıyla anlaşamayan Apple, ilk elektrikli otomobilini iPhone'larda izlediği stratejiyle üretebilir. Fason üretici adayları arasında Foxconn ve Magna var.
    11 Mart 2021, 18:00 (9 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple ilk elektrikli otomobilini iPhone stratejisi ile üretebilir
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    Apple'ın otonom sürüş teknolojisine sahip ilk elektrikli otomobiliyle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere şirketin üretim ortaklığı konusunda Güney Koreli otomobil üreticileri Hyundai ve Kia ile görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti. Daha sonrasında Nissan'ın da adı geçti.

    Ayrıca Bkz. "İşte yeni Dacia Logan yerine Türkiye'ye gelecek model: 2021 Renault Taliant"

    Bloomberg'in son raporuna bakılırsa Cupertinolu şirket ile otomobil üreticileri arasındaki görüşmeler çıkmaza girmiş durumda. Apple'ın büyük otomobil markalarıyla ortaklık kurmak yerine iPhone'larda izlediği stratejiyi devreye sokabileceği belirtiliyor. Yani şirket mevcut fason üreticilerden biriyle çalışmayı seçebilir.

    Apple ilk elektrikli otomobilini iPhone stratejisi ile üretebilir
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    Foxconn ve Magna öne çıkıyor

    Apple Car'ın üretimi için şirkete pek de yabancı olmayan Foxconn ve Magna isimleri ön plana çıkıyor. Foxconn bildiğiniz üzere uzunca bir süredir Apple'ın iş ortağı konumunda. Magna ise BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Porsche ve Tesla için parça üretiyor. Ayrıca firma daha önce Apple Car projesinde de yer almıştı.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-11/apple-tilts-to-iphone-playbook-for-car-as-automaker-talks-stall
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    TheJudgé 1 gün önce

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    yc#1 (Yavuz Can) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Foxconn'un daha önce otomotiv tecrübesi olmadığını değerlendirirsek Magna International en mantıklı aday
    Yanıtla +1
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    monacomen 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin ile araları açık, Hindistan ve Vietnam ise anca telefon üretimine yetişebilir. Bu durumda hem ucuz iş gücü hem de otomobilden anlayan bir yan sanayisi olan Türkiye'de otomobil üretirler ise piyango vurmuş olur ülkeye. Ama hükümet Dış siyasette ona buna din üzerinden atar yaparak oy toplamayı bırakıp iş fırsatı kollayıp yatırımcıları kaçırmazlarsa iyi olur bu sefer.
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