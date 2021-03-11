Apple ilk elektrikli otomobilini iPhone stratejisi ile üretebilir

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Apple'ın otonom sürüş teknolojisine sahip ilk elektrikli otomobiliyle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere şirketin üretim ortaklığı konusunda Güney Koreli otomobil üreticileri Hyundai ve Kia ile görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti. Daha sonrasında Nissan'ın da adı geçti.

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Bloomberg'in son raporuna bakılırsa Cupertinolu şirket ile otomobil üreticileri arasındaki görüşmeler çıkmaza girmiş durumda. Apple'ın büyük otomobil markalarıyla ortaklık kurmak yerine iPhone'larda izlediği stratejiyi devreye sokabileceği belirtiliyor. Yani şirket mevcut fason üreticilerden biriyle çalışmayı seçebilir.

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Foxconn ve Magna öne çıkıyor

Apple Car'ın üretimi için şirkete pek de yabancı olmayan Foxconn ve Magna isimleri ön plana çıkıyor. Foxconn bildiğiniz üzere uzunca bir süredir Apple'ın iş ortağı konumunda. Magna ise BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Porsche ve Tesla için parça üretiyor. Ayrıca firma daha önce Apple Car projesinde de yer almıştı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-11/apple-tilts-to-iphone-playbook-for-car-as-automaker-talks-stall

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