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    Anlık Bildirim

    Sony, VR oyunlar için ayakla kontrol edilebilen iki cihazın patentini aldı

    Sony, AR/VR oyunları için ayakla çalışan iki patent çizimi ortaya koydu. İlk çizim, ayakla hareket ettirilen iki adet topu içerirken ikincisi ise dokunmaya duyarlı oval bir yüzeyden oluşuyor.
    Sony, VR oyunlar için ayakla kontrol cihazı patenti aldı
    Sony, Arttırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) oyunları için ayakla çalışan iki patent çizimi ortaya koydu. İlk çizim, ayakla hareket ettirilen bir ya da iki adet topu içerirken ikincisi ise dokunmaya duyarlı oval bir yüzeyden oluşuyor.

    Bir veya iki topla çalışan cihaz, basit hareket için tasarlanmış gibi görünüyor. Yakınlık algılama özelliğine sahip dokunmaya duyarlı pedler ise daha karmaşık kontroller sağlayabilir. Patente göre, her iki kontrol cihazı da giriş hareketini hesaplamak ve çevirmek için yerleşik bir CPU'ya ve belleğe sahip olabilir.

    Sony, VR oyunlar için ayakla kontrol cihazı patenti aldı
    İlk çizimde eski tip bilgisayar trackball'una benzer şekilde çalışan toplar daha kolay dönebilmesi için üç veya daha fazla rulmana sahip görünüyor. Diğer patent çiziminde ise her iki ayakla çalıştırılabilecek kadar büyük, kavisli, dokunmatik yüzeye sahip iki çizim görülüyor. Çizimlerden birinde dokunmatik yüzey oval dikdörtgen biçimliyken diğerinde yarım daire şeklinde bir yüzey bulunuyor. Yüzeyler, kapasitif ya da rezistif dokunmaya duyarlı olabilir. İlginç bir şekilde, patente göre yüzey, yaklaşan bir nesneyi algılamak için de kullanılabiliyor. 

    Sony, VR oyunlar için ayakla kontrol cihazı patenti aldı Tam Boyutta Gör

    Cihazların potansiyel faydaları

    Sony, bu kontrol cihazlarının AR/VR uygulamaları ve oyunlar için kullanılacağını belirtti. Cihaz, kullanıcının hareketinin odanın boyutuyla ve boş alanla sınırlı olması sorununu ortadan kaldırıyor. Sınırlı alana sahip olanlar bu kontrol cihazlarından herhangi birini kullanabilir. Aynı zamanda AR/VR ortamındaki hareketler için joystick veya D-pad kullanmaktan daha doğal ve sürükleyici bir his verebilir.

    Sony patentleri 10 Haziran 2022'de aldı ancak birkaç gün önce yayınlandı. Tabi patentlerin alınması böyle bir cihazın kesin olarak çıkacağı anlamına gelmiyor.  

    Omni One VR platformu gibi hareketsizken harekete izin veren birçok AR/VR çevre birimi var. Ancak Sony'nin tasarımı ev kullanıcısı için çok daha kompakt, pratik ve saklama dostu bir çözüm gibi görünüyor. Patentte bahsedilen cihazın gelişmişliği göz önüne alındığında Sony, kusursuz bir deneyim için doğru ve akıcı bir hareket aralığı sağlamaya çalışıyor. Şirket eğer bunu başarabilirse, AR/VR oyunu oynamak isteyen ev kullanıcısının yaşadığı rahatsızlığı çözebilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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