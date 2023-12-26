Sony, VR oyunlar için ayakla kontrol edilebilen iki cihazın patentini aldı

Bir veya iki topla çalışan cihaz, basit hareket için tasarlanmış gibi görünüyor. Yakınlık algılama özelliğine sahip dokunmaya duyarlı pedler ise daha karmaşık kontroller sağlayabilir. Patente göre, her iki kontrol cihazı da giriş hareketini hesaplamak ve çevirmek için yerleşik bir CPU'ya ve belleğe sahip olabilir.

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Cihazların potansiyel faydaları

Sony, bu kontrol cihazlarının AR/VR uygulamaları ve oyunlar için kullanılacağını belirtti. Cihaz, kullanıcının hareketinin odanın boyutuyla ve boş alanla sınırlı olması sorununu ortadan kaldırıyor. Sınırlı alana sahip olanlar bu kontrol cihazlarından herhangi birini kullanabilir. Aynı zamanda AR/VR ortamındaki hareketler için joystick veya D-pad kullanmaktan daha doğal ve sürükleyici bir his verebilir.

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Sony patentleri 10 Haziran 2022'de aldı ancak birkaç gün önce yayınlandı. Tabi patentlerin alınması böyle bir cihazın kesin olarak çıkacağı anlamına gelmiyor.

Omni One VR platformu gibi hareketsizken harekete izin veren birçok AR/VR çevre birimi var. Ancak Sony'nin tasarımı ev kullanıcısı için çok daha kompakt, pratik ve saklama dostu bir çözüm gibi görünüyor. Patentte bahsedilen cihazın gelişmişliği göz önüne alındığında Sony, kusursuz bir deneyim için doğru ve akıcı bir hareket aralığı sağlamaya çalışıyor. Şirket eğer bunu başarabilirse, AR/VR oyunu oynamak isteyen ev kullanıcısının yaşadığı rahatsızlığı çözebilir.