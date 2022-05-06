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    Apple, iOS 9 ile kasten yavaşlattığı bazı iPhone 4S sahiplerine 15 dolar tazminat ödeyecek

    Apple'ın iOS 9 güncellemesi ile cihazlarını kasıtlı olarak yavaşlattığını öne süren iPhone 4S sahipleri şirketten tazminat almaya hak kazandı. Apple bu kullanıcılar için 20 milyon dolar tahsis etti.
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    Apple bazı iPhone 4S sahiplerine 15 dolar tazminat ödeyecek
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    Apple, 2015'teki iOS 9 güncellemesinin ardından cihazlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldığını öne süren iPhone 4S sahiplerine tazminat ödemeyi kabul etti. Cupertinolu şirket altı yıl önce açılan toplu davayı çözüme kavuşturacak adımı sonunda attı.

    Söz konusu dava 2015 yılının Aralık ayında New York ve New Jersey'den bir grup iPhone 4S kullanıcısı tarafından açıldı. Cihaz sahipleri Apple'ı iOS 9 güncellemesini yanıltıcı bir şekilde pazarlamakla suçlamıştı. Zira şirket güncellemenin "iPhone 4S de dahil olmak üzere" desteklenen cihazlarda büyüleyici performans sağlayacağını iddia etmişti.

    Apple bazı iPhone 4S sahiplerine 15 dolar tazminat ödeyecek
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    Cihaz başına 15 dolar ödeme yapılacak

    Anlaşmaya göre Apple, cihazlarını iOS 9'a güncelledikten sonra performans düşüşü yaşayan New York ve New Jersey'deki iPhone 4S sahiplerinin zararlarını tanzim etmek üzere 20 milyon dolar tahsis etti. Kullanıcılar şirketten cihaz başına 15 dolarlık bir ödeme alacaklar.

    Müşterilerin isimlerini, e-posta adreslerini ve cihazlarının seri numarasını girerek parayı şirketten tahsil edebilecekleri bir web sitesi oluşturulacak. Uzlaşma ile ilgili tüm detaylara buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 4 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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