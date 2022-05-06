Apple, iOS 9 ile kasten yavaşlattığı bazı iPhone 4S sahiplerine 15 dolar tazminat ödeyecek

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Apple, 2015'teki iOS 9 güncellemesinin ardından cihazlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldığını öne süren iPhone 4S sahiplerine tazminat ödemeyi kabul etti. Cupertinolu şirket altı yıl önce açılan toplu davayı çözüme kavuşturacak adımı sonunda attı.

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Söz konusu dava 2015 yılının Aralık ayında New York ve New Jersey'den bir grup iPhone 4S kullanıcısı tarafından açıldı. Cihaz sahipleri Apple'ı iOS 9 güncellemesini yanıltıcı bir şekilde pazarlamakla suçlamıştı. Zira şirket güncellemenin "iPhone 4S de dahil olmak üzere" desteklenen cihazlarda büyüleyici performans sağlayacağını iddia etmişti.

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Cihaz başına 15 dolar ödeme yapılacak

Anlaşmaya göre Apple, cihazlarını iOS 9'a güncelledikten sonra performans düşüşü yaşayan New York ve New Jersey'deki iPhone 4S sahiplerinin zararlarını tanzim etmek üzere 20 milyon dolar tahsis etti. Kullanıcılar şirketten cihaz başına 15 dolarlık bir ödeme alacaklar.

Müşterilerin isimlerini, e-posta adreslerini ve cihazlarının seri numarasını girerek parayı şirketten tahsil edebilecekleri bir web sitesi oluşturulacak. Uzlaşma ile ilgili tüm detaylara buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

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Apple bazı iPhone 4S sahiplerine 15 dolar tazminat ödeyecek