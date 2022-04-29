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    Apple hizmetleri para basıyor: Mac ve iPad'ten daha çok kazandırdı

    Apple hizmetleri abone sayısı rekorunu tazeledi. Şirketin 825 milyon aboneye ulaşan hizmetler kategorisi, ilk çeyrekte Mac, iPad ve hatta giyilebilir ürünler segmentinden daha fazla gelir elde etti.
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    Apple hizmetleri para basıyor: Mac ve iPad'ten çok kazandırdı
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    Apple CFO'su Luca Maestri, şirketin sunduğu hizmetlerdeki aktif abone sayısının 825 milyon kişiye ulaştığın açıkladı. Apple hizmetlerinin toplam abone sayısı 2021'in ilk çeyreğine göre 165 milyon (+%25) artmış durumda.

    Deneyimli yönetici, hizmetlere yapılan tüm yatırımlar göz önüne alındığında şirketin bu sonuçlardan son derece memnun olduğunu söyledi. Maestri her bir hizmnetin ayrı ayrı kaç aboneye sahip olduğu konusunda ise bir bilgi vermedi.

    Apple hizmetleri para basıyor: Mac ve iPad'ten çok kazandırdı
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    Büyük gelir sağladı

    Apple Music ve Apple TV+ platformlarının lokomotifliğindeki hizmetler kategorisi, yılın ilk takvim çeyreğine karşılık gelen 2022 yılı ikinci mali çeyreğinde 19.82 milyar dolar gelir elde ederek Mac, iPad ve hatta giyilebilir ürünler segmentinden (AirPods ve Apple Watch) daha iyi performans gösterdi.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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