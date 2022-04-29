Apple hizmetleri para basıyor: Mac ve iPad'ten daha çok kazandırdı

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Apple CFO'su Luca Maestri, şirketin sunduğu hizmetlerdeki aktif abone sayısının 825 milyon kişiye ulaştığın açıkladı. Apple hizmetlerinin toplam abone sayısı 2021'in ilk çeyreğine göre 165 milyon (+%25) artmış durumda.

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Deneyimli yönetici, hizmetlere yapılan tüm yatırımlar göz önüne alındığında şirketin bu sonuçlardan son derece memnun olduğunu söyledi. Maestri her bir hizmnetin ayrı ayrı kaç aboneye sahip olduğu konusunda ise bir bilgi vermedi.

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Büyük gelir sağladı

Apple Music ve Apple TV+ platformlarının lokomotifliğindeki hizmetler kategorisi, yılın ilk takvim çeyreğine karşılık gelen 2022 yılı ikinci mali çeyreğinde 19.82 milyar dolar gelir elde ederek Mac, iPad ve hatta giyilebilir ürünler segmentinden (AirPods ve Apple Watch) daha iyi performans gösterdi.

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