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    Çerçevesiz iPhone bekleyenlere kötü haber: Ne zaman çıkacak?

    Apple’ın çerçevesiz iPhone hedefi hâlâ uzak. Tam ekran deneyimi için şirketin önünde yıllara yayılan üç büyük teknik aşama bulunuyor. Peki çerçevesiz iPhone ne zaman çıkacak? İşte muhtemel tarih...

    iPhone'lar için tasarım yol haritası paylaşıldı! İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, özellikle çerçevesiz ekranlar uzun zamandır konuşulan bir konuydu. Apple'ın ise bu konuda uzun yıllardır Samsung Display ve LG Display ile çalıştığı söyleniyor. Ancak somut bir adım halen atılmış değil. Son olarak tanınmış ekran analisti Ross Young, çerçevesiz iPhone'un çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Kullanıcıların uzun süre daha beklemeleri gerekecek.

    2030 yılında geliyor

    Günümüzde ekran çerçeveleri büyük oranda küçülse de, tamamen çerçevesiz bir telefon hayali hala uzakta. Apple ise bu hedef doğrultusunda, hem görsel hem de kullanışlılığı da artıracak adımlar atması bekleniyor. Son açıklamalara göre,  Apple’ın önünde üç büyük teknik aşamadan oluşan ve yaklaşık yarım on yıla yayılacak bir geçiş süreci var.

    iPhone'lar için tasarım yol haritası paylaşıldı! İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın nihai amacı, yalnızca tek bir cam parçası gibi görünen, önden hiçbir kamera ya da sensör çıkıntısının yer almadığı bir iPhone üretmek. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl boyunca iPhone tasarımlarının kademeli olarak değişmesi bekleniyor. İlk olarak 2026 yılında piyasaya çıkması beklenen modellerde, mevcut "hap şeklindeki" ön kamera alanının daha da küçültülmesi hedefleniyor.

    Ross Young’a göre, Apple'ın çerçevesiz iPhone'u 2030 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu cihazda hem Face ID hem de ön kamera tamamen ekran altına gömülecek. Günümüzde ise bu sürecin ciddi teknik zorluklar içerdiğini hatırlatalım. Ekran altı kamera teknolojilerinde hâlâ görüntü kalitesi sorunları yaşanıyor. Aynı şekilde, ekran altına yerleştirilen Face ID bileşenlerinin doğruluk oranı da henüz istenen seviyede değil.

    Aslına bakacak olursak Apple, tasarımsal yenilikler konusunda yavaş ve temkinli hareket ediyor. Dolayısıyla gelişmenin şaşırtıcı olmadığını söyleyelim. Nitekim bu yıl çıkacak iPhone 16 serisinde bile dış görünümde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kısaca çerçevesiz iPhone modeli için kullanıcıların en az beş yıl daha beklemeleri gerekecek.

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