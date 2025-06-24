Çerçevesiz iPhone bekleyenlere kötü haber: Ne zaman çıkacak?

2030 yılında geliyor
Günümüzde ekran çerçeveleri büyük oranda küçülse de, tamamen çerçevesiz bir telefon hayali hala uzakta. Apple ise bu hedef doğrultusunda, hem görsel hem de kullanışlılığı da artıracak adımlar atması bekleniyor. Son açıklamalara göre, Apple’ın önünde üç büyük teknik aşamadan oluşan ve yaklaşık yarım on yıla yayılacak bir geçiş süreci var.
Ross Young’a göre, Apple'ın çerçevesiz iPhone'u 2030 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu cihazda hem Face ID hem de ön kamera tamamen ekran altına gömülecek. Günümüzde ise bu sürecin ciddi teknik zorluklar içerdiğini hatırlatalım. Ekran altı kamera teknolojilerinde hâlâ görüntü kalitesi sorunları yaşanıyor. Aynı şekilde, ekran altına yerleştirilen Face ID bileşenlerinin doğruluk oranı da henüz istenen seviyede değil.
Aslına bakacak olursak Apple, tasarımsal yenilikler konusunda yavaş ve temkinli hareket ediyor. Dolayısıyla gelişmenin şaşırtıcı olmadığını söyleyelim. Nitekim bu yıl çıkacak iPhone 16 serisinde bile dış görünümde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kısaca çerçevesiz iPhone modeli için kullanıcıların en az beş yıl daha beklemeleri gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: