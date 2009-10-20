Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple beklenen iMac'leri satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
26,8b
1
36
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple beklenen iMac'leri satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Apple'ın en popüler masaüstü bilgisayarı iMac'in yakın zamanda revizyon geçireceği uzun bir süredir konuşuluyordu. Ortaya atılan iddialar yine doğru çıktı ve Apple iMac bugün sessiz sedasız güncelleyerek kullanıcıya sundu. Yeni iMac'ler artık daha performanslı ayrıca kutu içeriğinde dünyanın ilk çoklu dokunmatik destekli faresi "Magic Mouse" u da barındırıyor.

1199 dolardan başlayan 21.5 inçlik iMac, arkadan LED aydınlatmalı 1920x1080 çözünürlük destekleyen ekrana sahip. Intel'in Core 2 Duo 3.06GHz veya 3.33GHz'lik işlemcisinden güç alan cihazda kullanıcıya grafik işlemcisi olarak , NVIDIA GeForce 9400M yada ATI Radeon 4670, sunuluyor. 4Gb'lık DDR3 belleklerin (16GB'a kadar yükseltilebilir) kullanıldığı 21.5 inçlik iMac 7200devir/dakika hızına sahip 500GB yada 1TB'lık (opsiyonel olarak 2TB) depolama alanıyla geliyor.

1699 dolardan başlayan 27 inçlik iMac'de ise 2560x1440 çözünürlük destekleyen arkadan LED aydınlatmalı ekran tercih edilmiş. 21.5 inçlik iMac'lerdeki işlemcilerin yanı sıra 2.66GHz'lik Core i5 ile 2.8GHz'lik Core i7 işlemcilerininde opsiyon seçenekleri arasında bulunan 27'lik iMac'de grafik işlemcisi kullanılan merkezi işlemciye bağlı olarak ATI Radeon HD 4670 ile 4850 arasında değişiyor. 1TB'lık (opsiyonel olarak 2TB) depolama alanına sahip olan modelde de 4GB'lık DDR3 bellekler (16GB'a kadar yükseltilebilir) kullanılmış.

21 ve 27 inçlik iMac'lerin çift çekirdekli modelleri bugünden itibaren satışa sunulurken, 27 inç iMac'de i5 veya i7 işlemcilerini tercih eden kullanıcılar ise Kasım ayına kadar beklemek zorundalar.

Apple beklenen iMac'leri satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Apple beklenen iMac'leri satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Apple beklenen iMac'leri satışa sundu
Tam Boyutta Gör


http://www.apple.com/imac Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
blackhbosss 10 yıl
apple verecek param yok asla apple almam kendime başka secenek bulurum oo git apple Sie
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oxiabit 10 yıl
bu yukarıdaki model gibi olan başka bir seçenek koy önüme, markası isterse kardeşler elektronik olsun ben senden önce gidip alıcam. yeterki bunun gibi olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eeosman 10 yıl
24" imac takılmadı.:D 3" için de kırmazlar galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
O.Beverly 10 yıl
Bu mouse yeni mi ? Super gorunuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 10 yıl
aylık gelirim = 27" imac fiyatı olsaydı alırdım
sonradan üzülmemek için bu eşitliği bozmamak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GurcellOnline 10 yıl
Her nekadar Windows a bagimlida olsak bir Mac gordugumde resmen icim eriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dexterx 10 yıl
enterprise ile (uzay gemisi) sanırım diğer donanım üreticileri ile arasındaki farka dokunmuş ufaktan..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 10 yıl

dexterx

enterprise ile (uzay gemisi) sanırım diğer donanım üreticileri ile arasındaki farka dokunmuş ufaktan..



hmm evet
enterprise filo nun en kuvvetli gemisiydi degilmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 10 yıl
uzay gemisiyle verilmek istenilen mesaji anlayamadim ben...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
logitech_5 10 yıl
Harika ne denebilir.birgun paraya kiyip alacam..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@dministrator 10 yıl
Gerçekten de çok güzel , Apple iyi bir atılım yaptı bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Büyük monitörü ve yeni faresi ile tasarımcılar için birebir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 10 yıl
çok güzel ya ekran kartları da güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benben2009 10 yıl
param olsa alırdımıydım bilmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dozdoz 10 yıl
Bİ kaç tane de benden olsun

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26788 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mac, imac ve
2 etiket daha Apple mac os x
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Pro Evolution Soccer 2010 Lansmanı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim