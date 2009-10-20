Apple beklenen iMac'leri satışa sundu

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Apple'ın en popüler masaüstü bilgisayarı iMac'in yakın zamanda revizyon geçireceği uzun bir süredir konuşuluyordu. Ortaya atılan iddialar yine doğru çıktı ve Apple iMac bugün sessiz sedasız güncelleyerek kullanıcıya sundu. Yeni iMac'ler artık daha performanslı ayrıca kutu içeriğinde dünyanın ilk çoklu dokunmatik destekli faresi "Magic Mouse" u da barındırıyor.

1199 dolardan başlayan 21.5 inçlik iMac, arkadan LED aydınlatmalı 1920x1080 çözünürlük destekleyen ekrana sahip. Intel'in Core 2 Duo 3.06GHz veya 3.33GHz'lik işlemcisinden güç alan cihazda kullanıcıya grafik işlemcisi olarak , NVIDIA GeForce 9400M yada ATI Radeon 4670, sunuluyor. 4Gb'lık DDR3 belleklerin (16GB'a kadar yükseltilebilir) kullanıldığı 21.5 inçlik iMac 7200devir/dakika hızına sahip 500GB yada 1TB'lık (opsiyonel olarak 2TB) depolama alanıyla geliyor.

1699 dolardan başlayan 27 inçlik iMac'de ise 2560x1440 çözünürlük destekleyen arkadan LED aydınlatmalı ekran tercih edilmiş. 21.5 inçlik iMac'lerdeki işlemcilerin yanı sıra 2.66GHz'lik Core i5 ile 2.8GHz'lik Core i7 işlemcilerininde opsiyon seçenekleri arasında bulunan 27'lik iMac'de grafik işlemcisi kullanılan merkezi işlemciye bağlı olarak ATI Radeon HD 4670 ile 4850 arasında değişiyor. 1TB'lık (opsiyonel olarak 2TB) depolama alanına sahip olan modelde de 4GB'lık DDR3 bellekler (16GB'a kadar yükseltilebilir) kullanılmış.

21 ve 27 inçlik iMac'lerin çift çekirdekli modelleri bugünden itibaren satışa sunulurken, 27 inç iMac'de i5 veya i7 işlemcilerini tercih eden kullanıcılar ise Kasım ayına kadar beklemek zorundalar.

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http://www.apple.com/imac