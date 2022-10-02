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    Apple, ekim ayı için planlanan etkinliğini iptal etmiş olabilir

    Geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtan Apple, normalde bu ay için de bir etkinlik planlıyordu. Ancak iddialara göre firma, yeni cihazlarını etkinlik yapmadan tanıtacak.
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    Apple bu ay içerisinde yeni ürünlerini tanıtabilir
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    Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte iPhone 14 serisi ve güncellenmiş AirPods Proyu tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Etkinliğin ardından gözler, firmanın 2022 bitmeden düzenleyeceği bir sonraki etkinliğe ve M2 işlemcili iPad Pro modellerine yönelmişti. Normalde bu ay içerisinde düzenlenmesi beklenen etkinlik, tamamen iptal olmuş olabilir.

    M2 işlemcili iPad Pro serisi basın bülteni ile tanıtılacak

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, geçtiğimiz hafta firmanın ekim ayında bir etkinlik düzenlemeyeceğini ve yeni ürünlerini basın bülteni üzerinden açıklayacağını belirtmişti. Gurman, bu hafta da bu iddiaların arkasında duruyor ve yıl bitmeden tanıtılabilecek iPad, Mac ve Apple TV ürünlerinin doğrudan Apple Mağazası’na ekleneceğini belirtiyor.

    Apple’ın yıl bitmeden M2 işlemcili iPad Pro modellerini, M2 işlemcili bir Mac mini modeli ve A14 işlemcili Apple TV’yi tanıtması bekleniyor. Bazı iddialara göre firma, yıl bitmeden 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modellerini de yenilemeyi düşünüyor. Ayrıca bir süredir sızıntılara konu olan yenilenmiş giriş seviyesi iPad modeli de yıl bitmeden tanıtılabilir. Apple’ın piyasaya sürülmeye hazır birçok ürünü olduğundan, önümüzdeki haftalarda bir basın açıklaması ile firmanın yeni ürünlerine kavuşabiliriz.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2022/10/02/gurman-doubles-down-on-no-october-event/ https://www.macrumors.com/2022/09/25/new-ipads-macs-press-release-october-event/
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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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