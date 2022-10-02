Apple, ekim ayı için planlanan etkinliğini iptal etmiş olabilir

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Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte iPhone 14 serisi ve güncellenmiş AirPods Pro’yu tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Etkinliğin ardından gözler, firmanın 2022 bitmeden düzenleyeceği bir sonraki etkinliğe ve M2 işlemcili iPad Pro modellerine yönelmişti. Normalde bu ay içerisinde düzenlenmesi beklenen etkinlik, tamamen iptal olmuş olabilir.

M2 işlemcili iPad Pro serisi basın bülteni ile tanıtılacak

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, geçtiğimiz hafta firmanın ekim ayında bir etkinlik düzenlemeyeceğini ve yeni ürünlerini basın bülteni üzerinden açıklayacağını belirtmişti. Gurman, bu hafta da bu iddiaların arkasında duruyor ve yıl bitmeden tanıtılabilecek iPad, Mac ve Apple TV ürünlerinin doğrudan Apple Mağazası’na ekleneceğini belirtiyor.

Apple’ın yıl bitmeden M2 işlemcili iPad Pro modellerini, M2 işlemcili bir Mac mini modeli ve A14 işlemcili Apple TV’yi tanıtması bekleniyor. Bazı iddialara göre firma, yıl bitmeden 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modellerini de yenilemeyi düşünüyor. Ayrıca bir süredir sızıntılara konu olan yenilenmiş giriş seviyesi iPad modeli de yıl bitmeden tanıtılabilir. Apple’ın piyasaya sürülmeye hazır birçok ürünü olduğundan, önümüzdeki haftalarda bir basın açıklaması ile firmanın yeni ürünlerine kavuşabiliriz.

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Apple bu ay içerisinde yeni ürünlerini tanıtabilir