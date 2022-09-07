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    iPhone 14 tanıtılıyor! Yeni modellerin fiyatları ve bilmeniz gereken tüm detaylar:

    Casusluk yapabilen şarj kutusuyla AirPods Pro 2 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

    Apple, ikinci nesil AirPods Pro modelini duyurdu. Peki AirPods Pro 2 özellikleri neler? İşte AirPods Pro 2022 fiyatı ve özellikleri:                             
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    Apple, Far Out etkinliğinde iPhone 14 serisi ile birlikte AirPods Pro 2. nesil kulaklığı tanıttı. İşte AirPods Pro 2 özellikleri:

    AirPods Pro 2 özellikleri ile neler sunuyor ❓

    AirPods Pro yenisi merakla bekleniyordu. 2019’da tanıtılan AirPods Pro kulaklığın yeni sürümü AirPods Pro 2 olarak tanıtıldı. AirPods Pro 2022, tamamen yeni özelliklere ek olarak, geçen yılki AirPods 3. nesil ile gelen bazı özellikleri de benimsiyor. Yeni AirPods Pro özellikleri neler? gelin bakalım:

    AirPods Pro 2. nesil
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    H2 çip - Gelişmiş ses kalitesi 💥

    2022 AirPods Pro modeli, ilk AirPods Pro’daki H1 çipine kıyasla önemli ölçüde geliştirme sunan kablosuz çipe sahip. Yeni çip, tahmin edeceğiniz üzere H2 çip olarak adlandırılıyor.

    2. nesil AirPods Pro’daki yeni H2 çip, ses kalitesi, gecikme, aktif gürültü engelleme ve şeffaf modunda iyileştirmeler ve asistan Siri ile kullanabileceğiniz yeni özellikler getiriyor. Apple’ın kayıpsız ses desteği de (ALAC - Apple lossless audio codec) yeni çip sayesinde gelmiş oldu. Yeni AirPods Pro kulaklık, LE Audio destekleyen Bluetooth 5.2 bağlantısına sahip.

    H2 çip
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    Daha uzun pil ömrü 🔋

    İlk AirPods Pro’nun piyasaya sürülmesinin ardından oldukça uzun zaman geçti. AirPods Pro, Ekim 2019’da tanıtılmış, Kasım ayında da 1899 TL fiyat etiketiyle Türkiye’de satışa sunulmuştu.

    AirPods Pro 2, tam şarjla 6 saate kadar dinleme süresi sunuyor. AirPods 3. nesil ve ilk AirPods Pro, maksimum 4.5 saate kadar dinleme süresi sunuyordu. AirPods Pro 1. nesil, aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod kapalıyken bile 5 saate kadar kullanım sunuyordu. AirPods Pro yenisi, LE Audio’nun düşük enerjili LC3 ses kodeğine sahip olduğundan biraz daha uzun pil ömrü sağlıyor.

    AirPods Pro 2 pil
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    Yenilenen şarj kutusu, Bul özelliği 🧭

    Yeni AirPods Pro şarj kutusu, Bul (Find My) desteğine kavuştu. Bu, şarj kutusunun kaybolması durumunda içinde kulaklıklar olmasa bile Bul uygulamasından yerinin bulunabileceği anlamına geliyor. Şarj kutusunun altındaki hoparlör delikleri de kaybolan AirPods Pro’nun bulunmasını daha da kolaylaştırıyor.

    AirPods Pro 2. nesil şarj kutusu, IPx4 sertifikasına sahip; bu, kulaklığı yalnızca yağmur altında değil, yoğun tempolu spor aktivitelerinde de rahatça kullanabileceğiniz anlamına geliyor. İlk AirPods Pro da tere ve suya dayanıklı tasarıma sahipti. Şarj kutusu yine Lightning kablosuyla şarj ediliyor. Apple’ın 2023 iPhone 15 serisi ile USB-C’ye geçmesi bekleniyor.

    AirPods Pro 2 hoparlör
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    Kulak içi algılamada daha iyi 👂🏻

    Apple, AirPods Pro 2 modelinde kulak içi algılamayı daha sorunsuz hale getirmek için çift optik sensör yerine ten algılama sensörü kullanıyor. Kulaklık cebinizde mi yoksa masada mı duruyor bunu doğru bir şekilde algılama ve kulaklığı çıkardığınızda sesin aniden duraklatılması bu yeni sensör sayesinde mümkün oluyor.

    Tasarımda değişiklik yok 👎🏻

    AirPods Pro yenisi, Beats Studio Buds gibi gövdenin olmadığı, daha kompakt bir tasarımla gelecek iddiası gerçekleşmedi. AirPods Pro 2. nesil, tasarım noktasında hiçbir değişlik sunmuyor.

    AirPods Pro 2 özellikleri 🎧

    • H2 kulaklık çipi
    • Gelişmiş aktif gürültü engelleme
    • Apple Watch şarj cihazı ile uyumluluk
    • Kişiselleştirilebilir uzamsal ses
    • 6 saate kadar dinleme süresi (toplamda 30 saate kadar)
    • Uyarlanabilir şeffaf mod
    • 48Hz ses (SharePlay için)
    • Dokunmatik kontrol
    • Yer bulma
    • Şarj kutusu için hoparlör ve Bul özelliği
    • Daha uzun pil ömrü
    • XS kulak ucu

    AirPods Pro 2 özellikleri
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    AirPods Pro 2 fiyatı ve çıkış tarihi 💲

    Bazı kullanıcılar için AirPods Pro 2 özellikleri kadar fiyat bilgisi de önemli. AirPods 2 Pro ne kadar? merak edenler için Apple AirPods Pro 2. nesil fiyatı 249 dolar. AirPods Pro 2 ne zaman çıkacak? merak edenler için, ön sipariş tarihi 9 Eylül, satış tarihi 23 Eylül olarak açıklandı.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    Tony Ferguson 2 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 6 saat önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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