Casusluk yapabilen şarj kutusuyla AirPods Pro 2 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Apple, Far Out etkinliğinde iPhone 14 serisi ile birlikte AirPods Pro 2. nesil kulaklığı tanıttı. İşte AirPods Pro 2 özellikleri:

AirPods Pro 2 özellikleri ile neler sunuyor ❓

AirPods Pro yenisi merakla bekleniyordu. 2019’da tanıtılan AirPods Pro kulaklığın yeni sürümü AirPods Pro 2 olarak tanıtıldı. AirPods Pro 2022, tamamen yeni özelliklere ek olarak, geçen yılki AirPods 3. nesil ile gelen bazı özellikleri de benimsiyor. Yeni AirPods Pro özellikleri neler? gelin bakalım:

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H2 çip - Gelişmiş ses kalitesi 💥

2022 AirPods Pro modeli, ilk AirPods Pro’daki H1 çipine kıyasla önemli ölçüde geliştirme sunan kablosuz çipe sahip. Yeni çip, tahmin edeceğiniz üzere H2 çip olarak adlandırılıyor.

2. nesil AirPods Pro’daki yeni H2 çip, ses kalitesi, gecikme, aktif gürültü engelleme ve şeffaf modunda iyileştirmeler ve asistan Siri ile kullanabileceğiniz yeni özellikler getiriyor. Apple’ın kayıpsız ses desteği de (ALAC - Apple lossless audio codec) yeni çip sayesinde gelmiş oldu. Yeni AirPods Pro kulaklık, LE Audio destekleyen Bluetooth 5.2 bağlantısına sahip.

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Daha uzun pil ömrü 🔋

İlk AirPods Pro’nun piyasaya sürülmesinin ardından oldukça uzun zaman geçti. AirPods Pro, Ekim 2019’da tanıtılmış, Kasım ayında da 1899 TL fiyat etiketiyle Türkiye’de satışa sunulmuştu.

AirPods Pro 2, tam şarjla 6 saate kadar dinleme süresi sunuyor. AirPods 3. nesil ve ilk AirPods Pro, maksimum 4.5 saate kadar dinleme süresi sunuyordu. AirPods Pro 1. nesil, aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod kapalıyken bile 5 saate kadar kullanım sunuyordu. AirPods Pro yenisi, LE Audio’nun düşük enerjili LC3 ses kodeğine sahip olduğundan biraz daha uzun pil ömrü sağlıyor.

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Yenilenen şarj kutusu, Bul özelliği 🧭

Yeni AirPods Pro şarj kutusu, Bul (Find My) desteğine kavuştu. Bu, şarj kutusunun kaybolması durumunda içinde kulaklıklar olmasa bile Bul uygulamasından yerinin bulunabileceği anlamına geliyor. Şarj kutusunun altındaki hoparlör delikleri de kaybolan AirPods Pro’nun bulunmasını daha da kolaylaştırıyor.

AirPods Pro 2. nesil şarj kutusu, IPx4 sertifikasına sahip; bu, kulaklığı yalnızca yağmur altında değil, yoğun tempolu spor aktivitelerinde de rahatça kullanabileceğiniz anlamına geliyor. İlk AirPods Pro da tere ve suya dayanıklı tasarıma sahipti. Şarj kutusu yine Lightning kablosuyla şarj ediliyor. Apple’ın 2023 iPhone 15 serisi ile USB-C’ye geçmesi bekleniyor.

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Kulak içi algılamada daha iyi 👂🏻

Apple, AirPods Pro 2 modelinde kulak içi algılamayı daha sorunsuz hale getirmek için çift optik sensör yerine ten algılama sensörü kullanıyor. Kulaklık cebinizde mi yoksa masada mı duruyor bunu doğru bir şekilde algılama ve kulaklığı çıkardığınızda sesin aniden duraklatılması bu yeni sensör sayesinde mümkün oluyor.

Tasarımda değişiklik yok 👎🏻

AirPods Pro yenisi, Beats Studio Buds gibi gövdenin olmadığı, daha kompakt bir tasarımla gelecek iddiası gerçekleşmedi. AirPods Pro 2. nesil, tasarım noktasında hiçbir değişlik sunmuyor.

AirPods Pro 2 özellikleri 🎧

H2 kulaklık çipi

Gelişmiş aktif gürültü engelleme

Apple Watch şarj cihazı ile uyumluluk

Kişiselleştirilebilir uzamsal ses

6 saate kadar dinleme süresi (toplamda 30 saate kadar)

Uyarlanabilir şeffaf mod

48Hz ses (SharePlay için)

Dokunmatik kontrol

Yer bulma

Şarj kutusu için hoparlör ve Bul özelliği

Daha uzun pil ömrü

XS kulak ucu

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AirPods Pro 2 fiyatı ve çıkış tarihi 💲

Bazı kullanıcılar için AirPods Pro 2 özellikleri kadar fiyat bilgisi de önemli. AirPods 2 Pro ne kadar? merak edenler için Apple AirPods Pro 2. nesil fiyatı 249 dolar. AirPods Pro 2 ne zaman çıkacak? merak edenler için, ön sipariş tarihi 9 Eylül, satış tarihi 23 Eylül olarak açıklandı.

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AirPods Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı