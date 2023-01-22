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    Teknoloji devleri binlerce kişiyi işten çıkarırken Apple nasıl ayakta kaldı?

    Teknoloji devlerinin rekor sayıda işten çıkarma politikasına rağmen Apple halen ekonomik çalkantılara direniyor. Firma halen mevcut çalışan sayısını korumaya çalışıyor.
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    Pandemi döneminde aşırı bir şekilde büyüyerek yüz binlerce kişiyi işe alan teknoloji devleri, global ekonomik kriz başlayınca aynı hızda işten çıkarmaya başladı. Google, Amazon, Microsoft gibi devler on binlerce kişiyi işten çıkardı. Peki Apple bu sıkıntılara nasıl göğüs geriyor?

    Apple’dan akılcı politika

    Toplamda 164 bin çalışanı olan Apple’ın son dönemde gündeme gelen tek işten çıkarma hadisesi yaklaşık 100 kişilik kontratlı bir mühendislik kadrosunu işten çıkarması oldu. Firmanın en büyük işten çıkarma hamlesi ise Steve Jobs zamanında 1997 yılında 4100 kişi ile olmuştu.

    Rakiplerinin aksine Apple pandemi döneminde büyük işe alım hamleleri yapmadı. Daha çok ürün geliştirme ve ekonomik gelişmeleri izleme taraftarı oldu. 2020 yılından bu yana 17 bin kişiyi işe alan Apple fiziksel mağaza büyümesine de ara verdi. Yine rakipleri gibi ücretsiz yemek veya atıştırmalık hakkı yerine çalışanların ücrete mukabil yemek tercihi yapacağı bir sistem belirledi.

    Ayağını yere sağlam basmayı tercih eden Apple bu sayede çalışanların da verimini arttırmış ve güvenini kazanmış oldu. 1 Şubat itibariyle firma son çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak ancak şimdilik firma içerisinde herhangi bir işten çıkarma haberi duyulmadı.

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    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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