    iOS 26.4.2'de ilginç hata: Silinen uygulamalar geri geliyor!

    iOS 26.4.2 güncellemesini yükleyen bazı iPhone kullanıcıları ilginç bir hatayla karşı karşıya. Kullanıcılar, telefondan silinmiş uygulamaların rastgele geri yüklendiğini dile getiriyor.

    ios 26.4.2 silinen uygulamalar geri yükleniyor Tam Boyutta Gör
    iOS 26.4.2, tekrar tekrar silinen uygulamaların aniden geri yüklenmesine yol açan bir hata içeriyor. Bazı iPhone kullanıcıları, uygulamayı tekrar tekrar silmelerine rağmen cihazlarında yeniden göründüğünü söylüyor.

    iPhone'dan silinen uygulamalar rastgele yeniden yükleniyor

    Bir kullanıcının paylaşımına göre, yıllar önce silinmiş bir uygulama bile beklenmedik bir şekilde geri yüklenebiliyor. Sorun, cihaz yönetimi profilleri, iş hesapları veya hesap paylaşımı söz konusu olmadığında bile ortaya çıkıyor; bu da olası bir iCloud senkronizasyon veya App Store satın alma geri yükleme hatasına işaret ediyor.

    Sorun, Apple'ın uygulama geri yükleme sistemleriyle bağlantılı gibi görünüyor; Apple ID'nize bağlı önceden indirilmiş uygulamalar, arka plan senkronizasyonu, yedekleme geri yüklemesi veya yazılım hataları sırasında bazen yeniden yüklenebiliyor. iOS 26.4.2’teki deneyime ilişkin olarak Apple Destek’in önerisi ise bir yedekten cihazın geri yüklenmesi ancak bu işlem de işe yaramıyor. Bu, sorunun yerel cihaz ayarlarından ziyade Apple'ın bulut senkronizasyon sisteminde daha derinlerde olabileceğini gösteriyor.

    Apple bu sorunu gelecekteki bir güncellemeyle çözene kadar, silinen uygulamaların rastgele yeniden yüklenmesi durumuyla karşılaşan kullanıcıların deneyebileceği birkaç şey var; App Store otomatik indirme ayarlarını kontrol etmek. Apple hesabından çıkış yapıp tekrar giriş yapmak. Son çare olarak sıfırlamak.

