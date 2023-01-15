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    Apple Card nedeniyle Goldman Sachs 1.2 milyar dolar kaybetti

    Apple Card altyapısını sağlayan ve kullanıcılara çok önemli avantajlar sunması için kesenin ağzını açan Goldman Sachs milyarlarca dolar zarar ettiğini açıkladı. 
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    Apple’ın finans dünyasına ilk adımı olarak gösterilen ve titanyum alaşımı ile rakiplerinden ayrılan Apple Card beklenen ilgiyi görmedi. Altyapı ortağı Goldman Sachs’ın yaptığı yatırımlar da buhar oldu.

    Apple Card neden ilgi görmedi?

    2019 yazında kullanıma sunulan Apple Card, sıfır kart ücreti ve gecikme ücreti, Apple ürünlerinin alımlarında taksitler, para iade avantajları, Apple Pay işlemlerinde iadeler, faizsiz krediler gibi pek çok avantaj ile gelmişti.

    Goldman Sachs altyapı için 1.3 milyar dolar civarında bir yatırım yaptı. Ayrıca kazanacağı her Apple müşterisi için 350$ civarında bir pazarlama bütçesi ayırdı. Yukarıda saydığımız önemli avantajlar nedeniyle Goldman Sachs’ın maliyeti de arttı.

    Tarihindeki en önemli kredi kartı lansmanı olarak nitelese de Goldman Sachs beklediği verimi alamadı. Cinsiyetçilik davaları yanında pandemi süreci ve sonrasında ekonomik kriz kullanıcıların kaçmasına yetti.

    Apple Card ile ilgilenen Platform Çözümleri gelen bilgilere göre 2022 yılının ilk 9 ayında 1.2 milyar dolar kayıp yaşadı. Daha önce de 2019 ortalarından itibaren 2022 yılına kadar 1.3 milyar dolarlık bir kayıp belirtilmişti. Halen yüksek harcamalar yapılsa da Apple Card müşterilerinden bunun karşılığı alınamıyor. Goldman Sachs önümüzdeki yıllarda bölümün para kazanmaya başlayacağını ümit ediyor.

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