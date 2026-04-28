Tam Boyutta Gör Çinli bir sızıntı kaynağına göre, Apple'ın 20. yıl dönümü iPhone'u, daha saf görüntüleme deneyimi için ekran çerçevelerini kullanıcının görüş alanından etkili bir şekilde gizleyen yeni kavisli bir ekran teknolojisi kullanacak. Apple’ın yeni nesil ekranı Liquid Glass olarak adlandıracağı söyleniyor.

iPhone Ultra ve MacBook Ultra geliyor: İşte tüm beklenenler 10 sa. önce eklendi

Apple'ın cihazın dört kenarının tamamını saran kavisli bir ekrana sahip olacak 20. yıl iPhone'u için radikal bir yeniden tasarım planladığı bildiriliyor. Apple’ın bunu başarmak için Samsung tarafından sağlanan eşit derinlikli dörtlü kavisli bir panel kullanacağı ve tipik kavisli ekranlardan oldukça farklı olacağı söyleniyor.

Söylentilere konu olan ekranı benzersiz kılan şey, OLED paneli yanlara doğru bükmek yerine, optik kırılma, ışık yönlendirme temelleri ve göz yanılsamasını birlikte kullanması. Ekran, ışığın camın en üst katmanından nasıl geçtiğini manipüle ederek, çerçevelerin tamamen kaybolduğu belirgin bir görsel efekt yaratacak.

Bu sızıntılar doğru çıkarsa, Liquid Glass Display, iPhone'lara çentik ve dinamik ada tasarımından bu yana en önemli görsel değişikliği getirecek.

Apple'ın ayrıca 20. yıl iPhone'unun ekranını önceki panellerden daha parlak ve daha ince hale getirmek için Samsung yapımı COE adlı bir OLED teknolojisi kullanacağı söyleniyor. 2027’de çıkması beklenen iPhone 20. yıl modelinin ekran altı Face ID sistemiyle gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Apple'ın bir sonraki büyük iPhone yeniliği ortaya çıktı

