Apple'ın bir sonraki büyük iPhone yeniliği ortaya çıktı

20. yıl iPhone modeli, Liquid Glass ekranla gelebilir
Apple'ın cihazın dört kenarının tamamını saran kavisli bir ekrana sahip olacak 20. yıl iPhone'u için radikal bir yeniden tasarım planladığı bildiriliyor. Apple’ın bunu başarmak için Samsung tarafından sağlanan eşit derinlikli dörtlü kavisli bir panel kullanacağı ve tipik kavisli ekranlardan oldukça farklı olacağı söyleniyor.
Söylentilere konu olan ekranı benzersiz kılan şey, OLED paneli yanlara doğru bükmek yerine, optik kırılma, ışık yönlendirme temelleri ve göz yanılsamasını birlikte kullanması. Ekran, ışığın camın en üst katmanından nasıl geçtiğini manipüle ederek, çerçevelerin tamamen kaybolduğu belirgin bir görsel efekt yaratacak.
Bu sızıntılar doğru çıkarsa, Liquid Glass Display, iPhone'lara çentik ve dinamik ada tasarımından bu yana en önemli görsel değişikliği getirecek.
Apple'ın ayrıca 20. yıl iPhone'unun ekranını önceki panellerden daha parlak ve daha ince hale getirmek için Samsung yapımı COE adlı bir OLED teknolojisi kullanacağı söyleniyor. 2027'de çıkması beklenen iPhone 20. yıl modelinin ekran altı Face ID sistemiyle gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.