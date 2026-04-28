    Apple'ın bir sonraki büyük iPhone yeniliği ortaya çıktı

    Apple, optik kırılmayı kullanarak çerçevesiz görüntüleme deneyimi sunacak devrim niteliğinde bir ekran teknolojisi geliştiriyor. 20. yıl özel iPhone modeli yenilikçi "Liquid Glass" ekranla gelebilir.

    20. yıl iphone 2027 modeli liquid glass ekran Tam Boyutta Gör
    Çinli bir sızıntı kaynağına göre, Apple'ın 20. yıl dönümü iPhone'u, daha saf görüntüleme deneyimi için ekran çerçevelerini kullanıcının görüş alanından etkili bir şekilde gizleyen yeni kavisli bir ekran teknolojisi kullanacak. Apple’ın yeni nesil ekranı Liquid Glass olarak adlandıracağı söyleniyor.

    20. yıl iPhone modeli, Liquid Glass ekranla gelebilir

    Apple'ın cihazın dört kenarının tamamını saran kavisli bir ekrana sahip olacak 20. yıl iPhone'u için radikal bir yeniden tasarım planladığı bildiriliyor. Apple’ın bunu başarmak için Samsung tarafından sağlanan eşit derinlikli dörtlü kavisli bir panel kullanacağı ve tipik kavisli ekranlardan oldukça farklı olacağı söyleniyor.

    Söylentilere konu olan ekranı benzersiz kılan şey, OLED paneli yanlara doğru bükmek yerine, optik kırılma, ışık yönlendirme temelleri ve göz yanılsamasını birlikte kullanması. Ekran, ışığın camın en üst katmanından nasıl geçtiğini manipüle ederek, çerçevelerin tamamen kaybolduğu belirgin bir görsel efekt yaratacak.

    Bu sızıntılar doğru çıkarsa, Liquid Glass Display, iPhone'lara çentik ve dinamik ada tasarımından bu yana en önemli görsel değişikliği getirecek.

    Apple'ın ayrıca 20. yıl iPhone'unun ekranını önceki panellerden daha parlak ve daha ince hale getirmek için Samsung yapımı COE adlı bir OLED teknolojisi kullanacağı söyleniyor. 2027’de çıkması beklenen iPhone 20. yıl modelinin ekran altı Face ID sistemiyle gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    direksiyon kutusu arızası ücretsiz e sim bankaya elden para yatırma limiti motor kulağı arızası göğsümün ortası kütlüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
