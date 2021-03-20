Apple çalışanları kendilerine iyi davranan müşterilerin cihazlarını ücretsiz değiştiriyor

Eski bir Apple çalışanı, Apple'ın müşteri hizmetleriyle ilgili daha önce hiç duyulmamış bir politikasını ele verdi. Buna göre şirket çalışanları, kendilerine iyi davranan sınırlı sayıda müşteriyi ödüllendirmek adına pahalı bir onarımı ücretsiz gerçekleştirebiliyor ya da ihtiyaç halinde müşterinin cihazını yenisiyle değiştirebiliyor.
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Apple'dan "kibar ve iyi" müşterileri ödüllendirme yetkisi
Apple'ın gizli olarak nitelendirilen politikasını TikTok'ta paylaştığı bir video ile duyuran eski Apple çalışanı, personelin kibar ve iyi müşterileri ödüllendirmeye hevesli olduğunu söyledi. Bu yaklaşımın, çalışanların belirli bir kota dahilinde iPhone'ları ücretsiz tamir etmesine veya değiştirmesine olanak sağlayan gizli bir Apple politikasına işaret ettiği tahmin ediliyor.
Apple, daha önce de kullanıcı memnuniyeti adına bu tarz hamlelerde bulunmuştu. Öyle ki olumlu kullanıcı deneyimlerine yansıyanlar arasında, garantisi bitmiş cihazlarının ücretsiz onarıldığı ve bazı cihazların yeni bir cihazla değiştirildiği gibi durumlar yer almıştı.
https://www.tomsguide.com/news/viral-tiktok-video-reveals-how-to-get-freebies-from-apple Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iPhone 7 den de ahizesinden çok az ses geliyordu. Temizlenmesi lazımmış. Apple a verdim ekran değişti. Ekranın da koruyucu dışında kalan kısımları baya çizilmişti.
Samsunga gelince telefona whatsapp yüklendi diye s8 plus a garanti dışı demişti.
Türkiye’de de ben hiç kötü ayrılmadım. Türkiye’de genelde ordaki danışman ile min muhattap olmak gerektiğini anladım. Türkiye’de Garantisi bitmiş abd de garantisi devam eden airpordsumun. Müşteri hizmetlerini arıyarak. Gayette garanti süresini uzattım ve birebir değişim yaptılar.
Apple Store da (yapım gereği) kibar davrandığım için işlerim o kadar kolay halledildi ki ..