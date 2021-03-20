Apple çalışanları kendilerine iyi davranan müşterilerin cihazlarını ücretsiz değiştiriyor

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Eski bir Apple çalışanı, Apple'ın müşteri hizmetleriyle ilgili daha önce hiç duyulmamış bir politikasını ele verdi. Buna göre şirket çalışanları, kendilerine iyi davranan sınırlı sayıda müşteriyi ödüllendirmek adına pahalı bir onarımı ücretsiz gerçekleştirebiliyor ya da ihtiyaç halinde müşterinin cihazını yenisiyle değiştirebiliyor.

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Apple'dan "kibar ve iyi" müşterileri ödüllendirme yetkisi

Apple'ın gizli olarak nitelendirilen politikasını TikTok'ta paylaştığı bir video ile duyuran eski Apple çalışanı, personelin kibar ve iyi müşterileri ödüllendirmeye hevesli olduğunu söyledi. Bu yaklaşımın, çalışanların belirli bir kota dahilinde iPhone'ları ücretsiz tamir etmesine veya değiştirmesine olanak sağlayan gizli bir Apple politikasına işaret ettiği tahmin ediliyor.

Apple, daha önce de kullanıcı memnuniyeti adına bu tarz hamlelerde bulunmuştu. Öyle ki olumlu kullanıcı deneyimlerine yansıyanlar arasında, garantisi bitmiş cihazlarının ücretsiz onarıldığı ve bazı cihazların yeni bir cihazla değiştirildiği gibi durumlar yer almıştı.

https://www.tomsguide.com/news/viral-tiktok-video-reveals-how-to-get-freebies-from-apple

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