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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple çalışanları kendilerine iyi davranan müşterilerin cihazlarını ücretsiz değiştiriyor

    Apple'ın "iyi" müşterileri ödüllendiren politikası ortaya çıktı. Buna göre şirket çalışanları, kendilerine iyi davranan az sayıda müşterinin cihazını değiştirerek onlara jest yapabiliyor.
    20 Mart 2021, 09:00 (2 sa.)
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    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple çalışanları kendilerine iyi davranan müşterilerin cihazlarını ücretsiz değiştiriyor
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    Eski bir Apple çalışanı, Apple'ın müşteri hizmetleriyle ilgili daha önce hiç duyulmamış bir politikasını ele verdi. Buna göre şirket çalışanları, kendilerine iyi davranan sınırlı sayıda müşteriyi ödüllendirmek adına pahalı bir onarımı ücretsiz gerçekleştirebiliyor ya da ihtiyaç halinde müşterinin cihazını yenisiyle değiştirebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, yeni bir parmak izi algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor"

    Apple'dan "kibar ve iyi" müşterileri ödüllendirme yetkisi

    Apple'ın gizli olarak nitelendirilen politikasını TikTok'ta paylaştığı bir video ile duyuran eski Apple çalışanı, personelin kibar ve iyi müşterileri ödüllendirmeye hevesli olduğunu söyledi. Bu yaklaşımın, çalışanların belirli bir kota dahilinde iPhone'ları ücretsiz tamir etmesine veya değiştirmesine olanak sağlayan gizli bir Apple politikasına işaret ettiği tahmin ediliyor.

    Apple, daha önce de kullanıcı memnuniyeti adına bu tarz hamlelerde bulunmuştu. Öyle ki olumlu kullanıcı deneyimlerine yansıyanlar arasında, garantisi bitmiş cihazlarının ücretsiz onarıldığı ve bazı cihazların yeni bir cihazla değiştirildiği gibi durumlar yer almıştı.



    https://www.tomsguide.com/news/viral-tiktok-video-reveals-how-to-get-freebies-from-apple
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    mert1907 17 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    asertyu 7 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Benim de MacBook Promun sağ hoparlöründen hafif cızırtı geliyordu. Garanti yeni bitmişti. Apple desteği aradım. 1 ay garanti uzattılar. Sonra da alt kasa değişti.



    iPhone 7 den de ahizesinden çok az ses geliyordu. Temizlenmesi lazımmış. Apple a verdim ekran değişti. Ekranın da koruyucu dışında kalan kısımları baya çizilmişti.



    Samsunga gelince telefona whatsapp yüklendi diye s8 plus a garanti dışı demişti.
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    Manyetizma 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Abd Apple storelar cidden çok iyi buna birşey diyemem ama



    Türkiye’de de ben hiç kötü ayrılmadım. Türkiye’de genelde ordaki danışman ile min muhattap olmak gerektiğini anladım. Türkiye’de Garantisi bitmiş abd de garantisi devam eden airpordsumun. Müşteri hizmetlerini arıyarak. Gayette garanti süresini uzattım ve birebir değişim yaptılar.
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    bykrm (Kerim ---) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bundan 3 sene önce benim garantisi bitmiş ekranı değişmiş iphone 7 telefonumu 0, 2 yıl garantili olrak değiştirdiler. Neden böyle bişe yaptılar hiç anlamamıştım. Demek bu yüzdenmiş.
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    AzuLA (Cem Subasi) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Her gittigimde kaliteli hizmet aldim gerek telefon gerek magazada.
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    3 3erkay98 43 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Amerika’da olur böyle şeyler 2019’da Zorlu’daki mağazasında iPhone daki sorunu anlatırken çalışanlar insanın suratına bakmıyorlar
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    CMFT 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sene 2018 Zorlu’ya gitmiştim. Cidden kibarca sıkıntımı ifade ettikten sonra cihazı kontrol ettiler. Bir kez daha rica ettim yeniden kontrol edildi. Kulaklığı değiştirdikten sonra cihazı da bir güzel sıfırlayıp sorunum çözülmüş vaziyette getirdiler. Kahve de ikram etmişlerdi galiba tam hatırlamıyorum. Yanımda da bir tane hırbo “Yok ben buna bir dünya para verdim o zaman kırarım gider başka marka alırım.” falan diye bağırıp çağırıyordu. Adamı ipine takmadan tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz diyerek çıkardılar. Tabi aradan 3 yıl geçmiş. En ufak şeyde cihaz değişimi diye bağırıp çağıran halkımız yüzünden artık onlar da nizâmi iş yapıyor mudur bilmiyorum.
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    galaxyg (Yağız ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu benim teorimdi gerçekmiş



    Apple Store da (yapım gereği) kibar davrandığım için işlerim o kadar kolay halledildi ki ..
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    D DK32 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kimse kusura bakmasın ama bir şirket veya birisi iyi davrandı diye kimse bedava pahalı cihaz tamiri veya sıfır ürün değişimi yapmaz Appledan bahsediyoruz şarj aletini kutuya koymayıp ekstra ücretle satan şirket yani bu işte bir terslik var veya kendi tanıdıkları anlaştıkları insanlara yapıyorlardır
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    mezun2021itü 1 sa. ( Mesaj Silindi ) DK32
    yok hocam cihaz çok sıkıntılıysa değiştiriyorlar benim iphone 6 yı 0 ıyla değiştirdiler bir de kulaklıklarıda yenisini vermişlerdi
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    B barakus 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hep amarika da oluyor bunlar :(
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