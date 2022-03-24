Apple, Avrupa’da önemli bir satın alım yaptı

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Mobil ödeme sistemi onlarca ülkede aktif olan Apple, ne var ki kredi kartı servisi ABD dışında yaygınlaşamadı. Bu hafta yapılan bir satın alım firmanın Avrupa’ya olan hedeflerini gözler önüne serdi.

Apple’dan Avrupa hamlesi

Yapılan açıklamaya göre İngiltere kaynaklı Credit Kudos girişimi Apple tarafından satın alındı. Credit Kudos kullanıcıların detaylı finansal ve kredi skorlarını hazırlayan bir API geliştirdi. Böylece kurumlar kredi öncesi kontrol yapabiliyor.

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Kaynaklar Apple Card hizmetinin İngiltere’de başlaması adında satın almanın önemli olduğunu belirtiyor. Sadece İngiltere değil sonraki dönemlerde Avrupa’ya yayılmak için de Credit Kudos girişiminin teknolojilerinden faydalınalacak.

Apple tarafından konu ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı ancak 150 milyon dolar bedel ödendiği ifade ediliyor. Apple’ın son dönemdeki en büyük satın alımlarından birisi olan Credit Kudos yakın gelecekte daha fazlasını kazandıracaktır.

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Apple Card için Avrupa hamlesi