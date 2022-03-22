Apple servisleri çöktü, mağazalarda kağıt üzerinde işlem yapıldı

Geniş kitlelere ulaşan ve elektronik ticaret entegre dijital sistemlerin çökmesi büyük sorunlara yol açabiliyor. Apple’ın geçtiğimiz saatlerde yaşadığı büyük sunucu sıkıntısı sonrasında mağazalarda kâğıt üzerinde işlem yapıldı.
Apple sunucuları çöktü mü?
Ortaya çıkan eleştiriler ve paylaşımlar sonrasında Apple sunucularının büyük bir kesinti yaşadığı anlaşıldı. App Store başta olmak üzere Apple Arcade, iCloud, Apple Music, Haritalar gibi tüm önemli servisler devre dışı kaldı.
Kullanıcıya sunulan servisler dışında Apple mağazalarının dijital iletişimi de kesildi ve bir süre elektronik fatura yerine defter üzerinden işlemler yapıldı. Apple servislerinin durumunu gösteren sayfada da bahse konu kesinti doğrulandı.
Gece geç saatlerde ise hemen tüm servislerin yeniden çalışır hale getirildiği görüldü. Hali hazırda sıkıntılar giderilmiş gibi duruyor ancak bir süre daha yavaşlama gibi sorunlar olabileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tebrikler böyle zeki mühendislrere
Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara