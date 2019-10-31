Apple Card sahipleri 24 ay taksitle iPhone alabilecekler

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Apple'ın kısa bir süre önce kullanıma sunduğu Apple Card, kullanıcılarına yeni bir iPhone alırken avantaj sağlayacak. Apple CEO'su Tim Cook katıldığı son etkinlikte Apple Card sahiplerinin 24 ay taksitle iPhone alabileceklerini müjdeledi.

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Yıl sonuna doğru uygulamaya geçecek

Açıklamalara göre Apple Card'ı olan bir müşteri yeni bir iPhone modeli satın alabilecek ve ödemesini de 24 ay boyunca herhangi bir faiz olmaksızın taksitler halinde ödeyebilecek. Ayrıca müşteriler bu satın alma işleminden de yüzde üç para iadesi kazanacaklar.

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Uygulamanın ne zaman başlatılacağına dair bir tarih verilmiş değil ancak Tim Cook'un açıklamaları yıl sonuna doğru başlayacağına işaret ediyor. Yeni bir iPhone alma planı olan kullanıcıları sevindiren bu gelişme sonrasında Apple Card'ın gelecekte nasıl avantajlar sunacağı ise merak konusu olmuş durumda. Apple Card şu an için ABD'deki kullanıcılara sunulmuş durumda ve 40 ülkeye daha açılması bekleniyor. Bu ülkelerin hangileri olduğu ve listede Türkiye'nin de olup olmayacağı ise şimdilik belli değil.

https://www.macrumors.com/2019/10/30/apple-card-no-interest-iphone-payments/