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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Card sahipleri 24 ay taksitle iPhone alabilecekler

    Apple CEO'su Tim Cook, Apple Card sahiplerinin 24 ay taksitle iPhone alabileceklerini açıkladı. Yıl sonuna doğru başlayacak olan bu uygulamada faiz de ödenmeyecek.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,6b
    31
    13
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple Card sahipleri 24 ay taksitle iPhone alabilecekler
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    Apple'ın kısa bir süre önce kullanıma sunduğu Apple Card, kullanıcılarına yeni bir iPhone alırken avantaj sağlayacak. Apple CEO'su Tim Cook katıldığı son etkinlikte Apple Card sahiplerinin 24 ay taksitle iPhone alabileceklerini müjdeledi.

    Ayrıca Bkz. "Motorola'nın Moto 360 akıllı saati geri dönüyor"

    Yıl sonuna doğru uygulamaya geçecek

    Açıklamalara göre Apple Card'ı olan bir müşteri yeni bir iPhone modeli satın alabilecek ve ödemesini de 24 ay boyunca herhangi bir faiz olmaksızın taksitler halinde ödeyebilecek. Ayrıca müşteriler bu satın alma işleminden de yüzde üç para iadesi kazanacaklar.

    Apple Card sahipleri 24 ay taksitle iPhone alabilecekler
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    Uygulamanın ne zaman başlatılacağına dair bir tarih verilmiş değil ancak Tim Cook'un açıklamaları yıl sonuna doğru başlayacağına işaret ediyor. Yeni bir iPhone alma planı olan kullanıcıları sevindiren bu gelişme sonrasında Apple Card'ın gelecekte nasıl avantajlar sunacağı ise merak konusu olmuş durumda. Apple Card şu an için ABD'deki kullanıcılara sunulmuş durumda ve 40 ülkeye daha açılması bekleniyor. Bu ülkelerin hangileri olduğu ve listede Türkiye'nin de olup olmayacağı ise şimdilik belli değil.



    https://www.macrumors.com/2019/10/30/apple-card-no-interest-iphone-payments/ Yorum Yaz
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    borukuzen 16 dk.
    Apple kart ilk çıktığında bana mantıksız gibi gelmişti. Fakat kapsamlı düşününce Apple mantıklı karar vermiş.



    Nasıl ki mağazalardan kıyafet alışverişi yaparken pek çok mağazanın kendi kartı varsa; puan, indirim, ekstra taksit gibi seçenekleri sunuyorsa Apple için de aynı durum geçerli.



    Apple'ın sitesine girdiğimizde, anlaşmalı farklı firmaların ürünlerinin satıldığı görülüyor. Dolayısıyla kendi ekosistemi için en iyi ürünlerin olduğu bir markette Apple kart ayrıcalıkları kullanıcılar için iyi bir fayda sağlayabilir.
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    ungalath 17 dk.
    türkiye'de yasak var kart gelse bile nasıl faydalanacak ki millet ?
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    Laazzz 58 dk.
    PayPayl geldi gözümün önüne, bize en son gelir bu kart, tabi gelebilirse.
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    beter.böcek 1 sa.
    Senetle satış da yapar bunlar 😃
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    cem650 1 sa.
    eee para lazım da... arkadaş arabamı evmi alıyorum 24 ay taksit ne be telefon 24 ay durma garantisi varmıki ... bedavaya para ödeyeceğiz.
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    Nevfel 1 sa.
    Nasıl bir kar varsa telefonda 2 sene taksit yapıyor ve üstüne %3 geri ödeme yapıyor ama yine deli gibi kar ediyor.
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    V4LKyR 1 sa.
    Apple'dan gerçekten akıllıca bir hamle. Büyük ihtimal bu sistemde Türkiye olmayacak uzun yıllar.
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    ProfXavier 1 sa.
    Allah ım nasıl bir ülkede yaşıyoruz ki her cümlenin sonu " Türkiye'de olup olmayacağı ise belli değil" ile bitiyor.
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    selahattın ısık 1 sa. ProfXavier
    3.cü dünya ülkesi olunca böyle oluyor..
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    AğlayacaksanOynamayalım 1 sa.
    pro versiyonu bekleyenler fav
    Yanıtla +1
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    darkaura 2 sa.
    telefon satislari doyum noktasina geldi. apple buyumeyi surdurebilmek icin kendi platformlari uzerinde hizmet satislarina odaklaniyor. kredi kartida bu hizmetlerden biri.
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    moondaye 28 dk.
    Aynen.

    Her yıl minik değişiklikle yepyeni bir tel alınmalı kafası da bir yere kadar.

    Telefondu dimi bu zımbırtı.

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    Apple, iPhone ve
    3 etiket daha apple card taksit Uğur Seven
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