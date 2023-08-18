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    iPhone 15 serisinin şarj hızı belli oldu: Ne kadar hızlı?

    Apple, şarj hızı konusunda çoğu akıllı telefon üreticisi kadar agresif derecede yüksek hızlar sunmadı. Ancak iPhone 15 serisi ile görünüşe göre ana rakibi Samsung ile farkı küçültecek.
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    iPhone 15 serisinin şarj hızı belli oldu: Ne kadar hızlı? Tam Boyutta Gör
    Apple önümüzdeki ay iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini çok sayıda önemli değişiklikle birlikte duyurmaya hazırlanıyor. Firma, tüm modellerde Dynamic Island teknolojisi ve USB-C girişi sunarak standart modellerin satışlarını artırmak için çalışıyor. Bunun yanında iPhone 15 serisinin şarj hızı da ortaya çıktı.

    iPhone 15’te şarj hızı artıyor

    Daha önce iPhone 15 modellerinin Thunderbolt özelliklerine sahip yepyeni bir USB-C portu barındıracağını haber yapmıştık. Yeni standart daha yüksek şarj hızlarını destekleme kapasitesine sahip olsa da, bu özelliğe ilişkin herhangi bir ayrıntı duymamıştık. Şimdi ise USB-C'ye geçişle birlikte, iPhone 15 modellerinin 35W'a kadar daha yüksek şarj hızlarına sahip olacağı belirtiliyor.

     

    Şu anda, iPhone 14 Pro modelleri maksimum 27W civarında şarj olabiliyor ve iPhone 14 modelleri ise 20W şarj hızına sahip. Bu değerin 35W'a çıkarılması şarj sürelerini hızlandıracaktır. iPhone, Android rakiplerine kıyasla her zaman daha düşük şarj hızlarına sahip oldu. Örneğin ana rakip Samsung, 45W'a kadar şarj hızları sunuyor. Çinli akıllı telefon üreticileri teknolojide daha da iyileştirmeler sunarak 70W'ın üzerinde kablolu şarj hızları sunuyor. Buna karşılık, iPhone 14 Pro Max'in tamamen şarj olması ise yaklaşık iki saat sürüyor. Daha yüksek şarj hızları ile iPhone 15 Pro modellerinin nispeten daha kısa sürede şarj olması beklenebilir.

    Ek olarak Apple artık iPhone ile birlikte bir güç adaptörü satmıyor. Firma halihazırda hızlı şarj içi 20W+ şarj cihazı öneriyor. Eğer iPhone 15 modelleri 35W'a kadar şarjı desteklerse, Apple maksimum şarj hızı için 30W MacBook Air şarj cihazını veya 35W Çift USB-C şarj cihazını önermeye başlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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