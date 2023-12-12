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    Hayvanseverlerden Apple’a büyük onur

    Tüm aksesuarlarından orijinal hayvan derisini kaldırma sözünü yerine getiren Apple’ı hayvanseverler de unutmadı. PETA organizasyonu Apple’ı yılın şirketi seçti. 
    https://www.gizmochina.com/2023/12/12/peta-names-apple-as-the-company-of-the-year-for-leadership-on-leather-use-in-2023/
    Uzun yıllar doğaya verdiği zararlar nedeniyle eleştirilen, zaman zaman da protesto edilen Apple bu kez ödüllendirildi. PETA hayvan savunucusu organizasyonu son dönemdeki politikalarına binaen Apple’ı yılın şirketi ilan etti.

    PETA’dan Apple’a övgü

    Apple bir süre önce aksesuarlarında orijinal deri kullanmak yerine muadil hammaddelere veya farklı yapılara yönelme sözü vermişti. 2022 yılında 50 milyon akıllı saat satan Apple bunların hemen tamamında orijinal deri kullanmadı.

    PETA organizasyonu da hayvan derilerini kullanmaktan vazgeçen Apple’ı, diğer firmalara da örnek olduğu için 2023 yılının şirketi ilan etti. Organizasyonun başkanı, yayınladığı bir sertifikayla Apple’ı tebrik etti. Deri kullanımının azaltılması ile özellikle büyük baş hayvanların hayatı kurtulurken iklim değişiminin etkileri de azaltılıyor.

    2030 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmayı taahhüt eden Apple ürünlerinde yeniden dönüştürülmüş malzeme kullanımını arttırıyor. Son aylarda tanıtılan mikro kadife türündeki FineWoven çevreci malzeme dikkatleri çekmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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