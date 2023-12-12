Hayvanseverlerden Apple’a büyük onur

PETA’dan Apple’a övgü
Apple bir süre önce aksesuarlarında orijinal deri kullanmak yerine muadil hammaddelere veya farklı yapılara yönelme sözü vermişti. 2022 yılında 50 milyon akıllı saat satan Apple bunların hemen tamamında orijinal deri kullanmadı.
PETA organizasyonu da hayvan derilerini kullanmaktan vazgeçen Apple’ı, diğer firmalara da örnek olduğu için 2023 yılının şirketi ilan etti. Organizasyonun başkanı, yayınladığı bir sertifikayla Apple’ı tebrik etti. Deri kullanımının azaltılması ile özellikle büyük baş hayvanların hayatı kurtulurken iklim değişiminin etkileri de azaltılıyor.
2030 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmayı taahhüt eden Apple ürünlerinde yeniden dönüştürülmüş malzeme kullanımını arttırıyor. Son aylarda tanıtılan mikro kadife türündeki FineWoven çevreci malzeme dikkatleri çekmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.