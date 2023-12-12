Hayvanseverlerden Apple’a büyük onur

Uzun yıllar doğaya verdiği zararlar nedeniyle eleştirilen, zaman zaman da protesto edilen Apple bu kez ödüllendirildi. PETA hayvan savunucusu organizasyonu son dönemdeki politikalarına binaen Apple’ı yılın şirketi ilan etti.

PETA’dan Apple’a övgü

Apple bir süre önce aksesuarlarında orijinal deri kullanmak yerine muadil hammaddelere veya farklı yapılara yönelme sözü vermişti. 2022 yılında 50 milyon akıllı saat satan Apple bunların hemen tamamında orijinal deri kullanmadı.

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PETA organizasyonu da hayvan derilerini kullanmaktan vazgeçen Apple’ı, diğer firmalara da örnek olduğu için 2023 yılının şirketi ilan etti. Organizasyonun başkanı, yayınladığı bir sertifikayla Apple’ı tebrik etti. Deri kullanımının azaltılması ile özellikle büyük baş hayvanların hayatı kurtulurken iklim değişiminin etkileri de azaltılıyor.

2030 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmayı taahhüt eden Apple ürünlerinde yeniden dönüştürülmüş malzeme kullanımını arttırıyor. Son aylarda tanıtılan mikro kadife türündeki FineWoven çevreci malzeme dikkatleri çekmişti.

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