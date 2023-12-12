Tam Boyutta Gör Yeni Apple Watch modelleri için çift dokunma desteği, NameDrop ve fazlasını getiren watchOS 10.1 güncellemesinden bir ay sonra watchOS 10.2 güncellemesi yayınlandı. WatchOS 10.2, birkaç yeni özellik getirirken önemli güvenlik açıklarını da kapatıyor.

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watchOS 10.2 güncellemesi, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 kullanıcılarının Siri ile Sağlık uygulamasındaki verilere erişmesine ve verileri kaydetmesine izin veriyor. Kullanıcıların artık “Kaç adım attım?”, “Dün gece nasıl uyudum?” gibi sorularını Siri’ye sorarak sağlık verilerine hızlıca erişebildiği gibi Siri ile yeni bilgiler de eklemeleri mümkün. Bu özelik, Apple’ın en yeni Apple Watch modelleriyle sınırlı.

watchOS 10.2, ayrıca watchOS 10’da kaldırılan bir özellik olan saat yüzünü değiştirmek için kaydırma seçeneğini de yeniden sunuyor. Ekranın sol veya sağ yanından kaydırarak eklenen saat yüzleri arasında hızlıca geçiş yapmak mümkün. Apple, bu özelliği isteğe bağlı olarak sunuyor. Kullanıcıların ayarlardan Saat’e girerek “Saat kadranını değiştirmek için kaydırın”ı açması gerekiyor.

watchOS 10.2 ile gelen yenilikler

Siri ile Sağlık verilerine erişme ve kaydetme (Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2’de kullanılabilir)

HomePod (2. nesil) veya HomePod mini yanındayken otomatik olarak Şimdi Çalıyor ekranının gösterilmesi

Ayarlara saat yüzlerini değiştirmek için kaydır özelliğinin eklenmesi

Ayarlardan antrenmanın sonlandırılmasını onaylama seçeneğinin eklenmesi

Çoğu Fitness+ antrenmanında müziğin veya eğitmenlerin ses seviyesini önceliklendirme seçeneği

iPhone’daki Watch uygulamasına eklenen saat yüzlerinin Apple Watch’ta görünmemesi sorununu giderir.

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watchOS 10.2 çıktı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler