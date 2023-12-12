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    watchOS 10.2 çıktı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

    Apple, iOS 17.2 birlikte watchOS 10.2 güncellemesini de yayınladı. Yeni watchOS 10 sürümü, saat yüzlerini hızlıca değiştirme, Sağlık uygulamasının Siri ile entegrasyonu ve fazlasını getiriyor.
    apple watch watchos 10.2 çıktı indir Tam Boyutta Gör
    Yeni Apple Watch modelleri için çift dokunma desteği, NameDrop ve fazlasını getiren watchOS 10.1 güncellemesinden bir ay sonra watchOS 10.2 güncellemesi yayınlandı. WatchOS 10.2, birkaç yeni özellik getirirken önemli güvenlik açıklarını da kapatıyor.

    watchOS 10.2 güncellemesi, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 kullanıcılarının Siri ile Sağlık uygulamasındaki verilere erişmesine ve verileri kaydetmesine izin veriyor. Kullanıcıların artık “Kaç adım attım?”, “Dün gece nasıl uyudum?” gibi sorularını Siri’ye sorarak sağlık verilerine hızlıca erişebildiği gibi Siri ile yeni bilgiler de eklemeleri mümkün. Bu özelik, Apple’ın en yeni Apple Watch modelleriyle sınırlı.

    watchOS 10.2, ayrıca watchOS 10’da kaldırılan bir özellik olan saat yüzünü değiştirmek için kaydırma seçeneğini de yeniden sunuyor. Ekranın sol veya sağ yanından kaydırarak eklenen saat yüzleri arasında hızlıca geçiş yapmak mümkün. Apple, bu özelliği isteğe bağlı olarak sunuyor. Kullanıcıların ayarlardan Saat’e girerek “Saat kadranını değiştirmek için kaydırın”ı açması gerekiyor.

    watchOS 10.2 ile gelen yenilikler

    • Siri ile Sağlık verilerine erişme ve kaydetme (Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2’de kullanılabilir)
    • HomePod (2. nesil) veya HomePod mini yanındayken otomatik olarak Şimdi Çalıyor ekranının gösterilmesi
    • Ayarlara saat yüzlerini değiştirmek için kaydır özelliğinin eklenmesi
    • Ayarlardan antrenmanın sonlandırılmasını onaylama seçeneğinin eklenmesi
    • Çoğu Fitness+ antrenmanında müziğin veya eğitmenlerin ses seviyesini önceliklendirme seçeneği
    • iPhone’daki Watch uygulamasına eklenen saat yüzlerinin Apple Watch’ta görünmemesi sorununu giderir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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