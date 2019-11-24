Apple çevrimiçi mağazasından müşteri yorumlarını kaldırdı

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Apple çevrimiçi mağazasındaki ürün listeleme sayfalarında, potansiyel alıcılara sadece fiyat ve teknik özelliklerin dışında tüketici deneyimleri ve yorumlarını da sunuyordu. Şirket web sitelerinde çok da fazla görülmeyen bu bölüm artık Apple web istesinde de mevcut değil.

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Sessiz sedasız kaldırıldı

Kullanıcı yorumları bir cihazı satın almak isteyen kullanıcıların karar verme süreçlerini daha da kolay bir hale getiriyor diyebiliriz. Zira olumlu yorumların yanında olumsuzları da okumak, aklımızda o cihaza yönelik detayları daha da netleştirmemizi sağlıyor. Ancak AppleInsider'ın haberine ve incelemelerine göre Apple'ın uzun süredir yer verdiği müşteri yorumları artık çevrimiçi mağazada listelenmiyor.

Apple'ın olumsuz yorumlardan etkilenilmemesi için böyle bir karar aldığı ileri sürülse de, 16 inç Macbook Pro modelinin gelmesinden sonra böyle bir düzenleme yapılması ise ilginç. Birçok kullanıcı cihazı satın almadan önce kullanıcı yorumlarına bakmayı tercih edebilir. Önümüzdeki dönemde bu bölüm Apple tarafından kullanıma tekrar sunulur mu bilinmez ancak bu kararın, kullanıcılar açısından olumsuz bir etki yaratacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

https://appleinsider.com/articles/19/11/21/apple-pulls-all-customer-reviews-from-online-apple-store