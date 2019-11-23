Twitter'da yanıt gizleme özelliği kullanıma sunuldu

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Twitter artık, kullanıcıların kötü niyetli veya taciz edici olarak görebilecekleri tweet'leri gizlemelerine izin veriyor. Bu gelişme Twitter platformunun nefret ve küfürlü içeriği engelleme konusunda attığı önemli adımlardan biri diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Twitter artık iki faktörlü kimlik doğrulaması için telefon numarası istemeyecek"

Hoşunuza gitmeyen yanıtları gizleyin

Twitter geçtiğimiz gün kullanıma sunduğu yeni özellikle birlikte, kullanıcılara daha güvenli ve temiz bir ortam sunmak için, tweet'lerine verilen yanıtları gizleme yetkisi verdi. Ürün yönetimi başkanı Suzanne Xie yaptığı açıklamada kullanıcıların Twitter platformunda yazışırken, kendilerini güvende ve rahat hissetmelerini sağlamak için bu tür bir özelliği devreye soktuklarını söyledi.

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Eğer gönderdiğiniz bir tweet'e gelen yanıtı beğenmediyseniz, hakaret veya taciz içeriyorsa, tweet seçeneklerinden "Yanıtı Gizle" ibresine tıklamanız yeterli olacak. Bu aşamadan sonra yanıt gizlenecek ve buna rağmen okumak isteyen kişiler üzerine tıklayarak içeriğini görebilecekler. Şimdilik belli bir grupta kullanıma sunulan bu özelliğin, yakın bir zaman içinde tüm Twitter kullanıcılarına ulaşacağını da söyleyelim.

https://help.twitter.com/tr/using-twitter/mentions-and-replies