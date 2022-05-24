Apple harekete geçti: Üretim Çin dışına taşınıyor

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Günümüzde akıllı cihaz üretimini Çin’de bulunan Foxconn, Pegatron gibi tesislerden sağlayan Apple, Covid-19 pandemisi sırasında yaşanan çeşitli sorunlar ve ABD’nin Çin ile artan gerilimi sebebiyle üretimi dışarıya taşımayı planlıyor.

Çalışmalar başladı

Şirketin bir süredir üretimi Çin dışına taşıma planları biliniyordu ancak artan kapanma ve karantinalar şirketin fikirlerini ertelemesine sebep olmuştu. Yeni paylaşılan bir Wall Street Journal raporuna göre, Apple’ın imalatçı ortaklarına cihaz prototiplerinin Çin dışında üretilmesini ve geliştirilmesini içeren daha fazla NPI (Yeni Ürün Tanıtımı) yapma talimatı verdiği ortaya çıktı

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Pandemi etkilerinin azalması ile birlikte üretimi Çin’in alternatifi olarak görülen Hindistan ve Vietnam'a taşımayı planlayan Apple’ın, ihracat ve Hindistan’da üretim merkezleri kurmak için görüşmelere başladığı bildiriliyor. Bununla birlikte birçok kaynak, alternatif üretim merkezlerine geçişin yavaş olacağını ve yeni tesislerin ağırlıklı olarak AR kulaklıkları vb. gibi yeni ürün kategorileri için bir üretim merkezi görevi göreceğini düşünüyor.

Paylaşılan bilgilerden yola çıkarak önümüzdeki sürecin, Apple'ın bu çeşitlendirmeye nasıl öncülük edeceğine daha fazla ışık tutacağını söyleyebiliriz. Bu sırada Çin, İşçi maliyetleri, derin parça tedarik ağı ve iyi eğitimli iş gücü konusunda Apple'ın ana üretim merkezi olmaya devam edecek

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