Apple'ın ekran tedarikçisi BOE, hile yaparken yakalandı: iPhone 14 siparişlerini kaybedebilir

Apple'ın tedarik zincirinde Samsung ve LG'nin ardından üçüncü sırada yer alan Çinli ekran üreticisi BOE, iPhone 14 siparişlerini kaybedebilir. 2022 yılı için 40 milyon OLED ekran üretmeyi hedefleyen şirketin panel özelliklerinde hile yaptığı ortaya çıktı.

Üretim Samsung veya LG'ye kaydırılabilir

TheElec tarafından bildirilenlere göre, Apple’ın standartları için gereken verim oranına ulaşmakta ve devam eden küresel çip kıtlığı sebebiyle yeterli ekran yongası tedarikinde zorlanan BOE, yaşanan verimsizlik sebebiyle iPhone ekranlarındaki özellikleri sessizce düşürüyor. Konuya yakın kişiler, şirketin bu yılın başlarında iPhone 13 için yaptığı OLED panellerdeki ince film transistörlerin devre genişliğini değiştirirken yakalandığını ve şirketin bu değişiklik hakkında Apple’dan herhangi bir onay almadığını söyledi.

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Yaşanan olayın ardından ise Apple ile görüşmek için şirketin genel merkezine yetkili gönderen BOE'nin, iPhone 14'te gereken OLED panel üretimi için herhangi bir yanıt alamadığı bildiriliyor. Bununla birlikte Apple, BOE'ye verilmesi planlanan 30 milyon OLED panel siparişi için Samsung Display veya LG'nin kapısını çalabilir.

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