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    Apple, Çin'deki mağazalarının tamamını yeniden açıyor

    Teknoloji devi Apple, Çin'de koronavirüs sebebiyle kapattığı 42 mağazasının tamamını yeniden açıyor. Apple, mağazalarının kapalı olduğu süre içerisinde büyük değer kaybı yaşadı.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, Çin'deki mağazalarının tamamını yeniden açıyor
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    Apple, önde gelen sağlık uzmanlarının tavsiyelerine dayanarak Çin'deki tüm perakende mağazaları 1 Şubat'tan itibaren kapatmıştı. Teknoloji devi 9 Şubat'ta mağazaları yeniden açmayı amaçladı ancak  koronavirüs(Kovid-19) salgınının ciddi derecede olasından dolayı bu tarih uzatıldı.

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    Mağazalar kapatıldığından beri Apple, mağazalarını salgının boyutuna göre yavaş yavaş yeniden açtı ve 42 mağazadan 38'i geçen hafta itibariyle faaliyet göstermeye başladı. Apple'ın web sitesine göre son dördü bugün yerel saatte kapılarını açıyor.

    Apple büyük değer kaybı yaşıyor

    Çin'deki mağazalarının tümünü yeniden açan Apple, çoğu mağazası için normal çalışma saatlerinde kısıtlamalara gidiyor. Mağazalar birkaç saatlik belirli saat aralıklarında açık olacak.

    Çin, Apple'ın üçüncü büyük pazarı ve mağazaların kapalı olduğu tarihler arasında Apple, 100 milyar dolar değer kaybetti, Bu olumsuz bilançodan bir an önce kurtulmak isteyen teknoloji devi mağazaların açılmasıyla beraber bu durumun biraz da olsa düzeleceğini umuyor.

    Ürünlerin üretimlerinde de sıkıntılar yaşayan Apple'ın fabrikalarında üretimler yavaş yavaş artmaya başlıyor ancak birçoğu yılın bu zamanına göre hala normal kapasitenin altında.



    https://www.theverge.com/2020/3/13/21177964/apple-stores-china-reopened-coronavirus-covid-19 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    EddyCue (Eddy Cue) 6 gün
    cin'i actilar dunyadaki tum magazalari kapadilar bu arada. zorlu kapali az once gittim. 2 hafta yaziyor yabanci sitelerde fakat calisan cocuk suresi bilinmiyor dedi.

    zorlu avm de bombostu.
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    monacomen 6 gün
    Henüz aşısı bulunmayan ve tam olarak kontrol altında tutulmayan Çinde çalışanların mağazalara gelip çalışmaları ve müşteriler ile kontak kurmaları ne derece sağlıklı, amaç para kaybetmemek mi insan sağlığı mı? Mağazaya gelen direkt telefonlara dokunuyor ve birebir müşteri ile konuşuyor çünkü.
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