Apple, Çin'deki mağazalarının tamamını yeniden açıyor

Tam Boyutta Gör Apple, önde gelen sağlık uzmanlarının tavsiyelerine dayanarak Çin'deki tüm perakende mağazaları 1 Şubat'tan itibaren kapatmıştı. Teknoloji devi 9 Şubat'ta mağazaları yeniden açmayı amaçladı ancak koronavirüs(Kovid-19) salgınının ciddi derecede olasından dolayı bu tarih uzatıldı.

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Mağazalar kapatıldığından beri Apple, mağazalarını salgının boyutuna göre yavaş yavaş yeniden açtı ve 42 mağazadan 38'i geçen hafta itibariyle faaliyet göstermeye başladı. Apple'ın web sitesine göre son dördü bugün yerel saatte kapılarını açıyor.

Apple büyük değer kaybı yaşıyor

Çin'deki mağazalarının tümünü yeniden açan Apple, çoğu mağazası için normal çalışma saatlerinde kısıtlamalara gidiyor. Mağazalar birkaç saatlik belirli saat aralıklarında açık olacak.

Çin, Apple'ın üçüncü büyük pazarı ve mağazaların kapalı olduğu tarihler arasında Apple, 100 milyar dolar değer kaybetti, Bu olumsuz bilançodan bir an önce kurtulmak isteyen teknoloji devi mağazaların açılmasıyla beraber bu durumun biraz da olsa düzeleceğini umuyor.

Ürünlerin üretimlerinde de sıkıntılar yaşayan Apple'ın fabrikalarında üretimler yavaş yavaş artmaya başlıyor ancak birçoğu yılın bu zamanına göre hala normal kapasitenin altında.

https://www.theverge.com/2020/3/13/21177964/apple-stores-china-reopened-coronavirus-covid-19

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