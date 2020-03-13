Koronavirüs nedeniyle MSI belirli şartlarda garantiyi iki ay uzatıyor

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülkede insanlar evine kapanmış durumda. Haliyle bazı durumlarda dezavantajlar da ortaya çıkmaya başladı. Üreticiler bu dezavantajı bir nebze gidermeye çalışıyor.

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Sadece Mart ayı için

MSI yaptığı açıklamada koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerde uzatılmış garanti programı başlattığını duyurdu. Koronavirüs vakalarının ve ölümlerin olduğu ülkelerde Mart ayında biten garantiler iki ay daha uzatılacak.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüse karşı Türk Işın Tedavisi"

Programın kapsadığı ülkeler ABD, Avusturalya, Bahreyn, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong, İtalya, Japonya, Kuveyt, Malezya, Hollanda, Norveç, Singapur, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere olarak açıklandı.

İki aylık uzatılmış garanti sadece Mart ayında biten garantiler için geçerli. Firmanın önemli gelir kalemini oluşturan ekran kartı ve dizüstü modelleri program kapsamında değil. Bunun dışındaki anakart, masa üstü bilgisayar, kasa, monitör gibi ürünler programa dahil. Ayrıca kullanıcıların MSI Rewards programına da üye olması gerekiyor.

https://www.msi.com/news/detail/4b4984066015df12cfc4e8f6d60b7147

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