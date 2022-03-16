Apple'dan canavar işlemci M2 Extreme geliyor: 48 CPU ve 128 GPU çekirdeği

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2020 yazında Apple, tüm bilgisayarlarının kendi M serisi yongalara sorunsuz bir şekilde aktarıldığını duyurdu. M1 serisi aynı yılın sonunda piyasaya sürüldüyse de, ikinci tam teşekküllü yonga nesli hiçbir zaman gün ışığına çıkmamıştı.

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Ancak şirket içinden gelen bilgiler, beklemeye değecek gelişmelerin yolda olduğuna işaret ediyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre şirket, yine yeni Mac Pro'yu temel alacak olan Apple M2 işlemci serisi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Apple M2 işlemci özellikleri

Bilgisayarın temelini oluşturacak olan M2 Extreme'in modele bağlı olarak 48 CPU çekirdeği ve 96 ila 128 GPU çekirdeği alacağı bildiriliyor. Apple ayrıca M2 Ultra yongaları (24 CPU çekirdeği ve 48/64 GPU çekirdeği), M2 Max, M2 Pro ve M2 modellerini de hazırlıyor. Gurman'a göre M2 yonga seti serisi şu modellerden oluşacak:

M2 - 8 CPU çekirdeği, 9/10 GPU çekirdeği;

- 8 CPU çekirdeği, 9/10 GPU çekirdeği; M2 Pro - 12 işlemci çekirdeği, 16 GPU çekirdeği;

- 12 işlemci çekirdeği, 16 GPU çekirdeği; M2 Max - 12 CPU çekirdeği, 32 GPU çekirdeği;

- 12 CPU çekirdeği, 32 GPU çekirdeği; M2 Ultra - 24 CPU çekirdeği, 48/64 GPU çekirdeği;

- 24 CPU çekirdeği, 48/64 GPU çekirdeği; M2 Extreme - 48 CPU çekirdeği, 96/128 GPU çekirdeği.

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Ortaya çıkan ilk M2 dizüstü bilgisayarların, MacBook Air ve MacBook Pro'nun yanı sıra güncellenmiş Mac mini olacağı belirtiliyor. Bu bilgisayarları 2022 yazına yakın göreceğiz. Muhtemelen WWDC'de şirket, M1 Ultra ve 7K Apple Pro Display ekranlı Mac Pro'yu tanıtacak. Kalan cihazlar ise 2023'ün sonundan önce yükseltme alacak.

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