Apple, iOS 15'e uyarlanmayan uygulamaları App Store'a eklemeyecek

Apple geliştiricilere mağazaya uygulama gönderme gereksinimlerinde yapılacak bir değişiklik hakkında hatırlatmada bulundu. Şirket 25 Nisan tarihinden itibaren iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ve macOS Monterey için uyarlanmamış uygulamaları App Store'a eklemeyeceğini duyurdu.
Yapılan bu politika değişikliği ile birlikte geliştiricilerin artık uygulamalarını mevcut yazılım geliştirme kitinin en son sürümü olan Xcode 13 kullanarak oluşturmaları gerekecek. Bununla birlikte SwiftUI, ARKit 5, iOS için Safari Uzantıları, ShazamKit ve SharePlay gibi iOS 15 ve macOS Monterey ile sunulan yeni API'lerden faydalanmaları mümkün olacak.
Eski sürümleri de destekleyebilecekler
Uygulamaların bundan böyle Xcode'un en son sürümüyle oluşturulması gerekecek olsa da, iOS 14 ve macOS Big Sur gibi Apple'ın işletim sistemlerinin eski sürümlerini desteklemeye devam edebilecekler. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntıyı Apple Developer web sitesinde bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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