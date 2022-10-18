Apple, Çin’den bellek tedariğinden vazgeçti

Tam Boyutta Gör ABD ve Çin arasında yaşanan gerilim teknoloji devlerini de olumsuz etkiliyor. Daha düşük fiyatlar nedeniyle Çin oldukça cezbedici ancak baskı çok büyük. Öyle ki mevcut kontratlar bile iptal ediliyor.

Apple’dan Çin iptali

Normalde Kioxia, SK Hynix, Samsung gibi Asyalı şirketlerden 3D NAND tedariği yapan Apple ilk kez bir Çinli olan Yangtze Memory Technologies Corp. Belleklerine onay vermişti. iPhone, iPad ve Mac serisi için düşünülen bellekler Xstacking 3.0 teknolojisi ile üretiliyor ve 2400MT/s hızlara ulaşabiliyordu. Apple belirli bir tedarik için ilk anlaşmalarını da yapmıştı.

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Ne var ki politik baskılar sebebiyle Apple yaptığı tüm anlaşmaları iptal etti. Çinli NAND bellekler Apple’ın hiç bir ürününde yer almayacak. Firma yine Asyalı tedarikçilerle yoluna devam edecek. Bununla birlikte NAND bellek pazarında talep çok yüksek olduğu için YMTC’nin bu iptallerden çok fazla etkilenmeyeceği belirtiliyor.

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