Apple, Çin’den bellek tedariğinden vazgeçti

Apple’dan Çin iptali
Normalde Kioxia, SK Hynix, Samsung gibi Asyalı şirketlerden 3D NAND tedariği yapan Apple ilk kez bir Çinli olan Yangtze Memory Technologies Corp. Belleklerine onay vermişti. iPhone, iPad ve Mac serisi için düşünülen bellekler Xstacking 3.0 teknolojisi ile üretiliyor ve 2400MT/s hızlara ulaşabiliyordu. Apple belirli bir tedarik için ilk anlaşmalarını da yapmıştı.
Ne var ki politik baskılar sebebiyle Apple yaptığı tüm anlaşmaları iptal etti. Çinli NAND bellekler Apple’ın hiç bir ürününde yer almayacak. Firma yine Asyalı tedarikçilerle yoluna devam edecek. Bununla birlikte NAND bellek pazarında talep çok yüksek olduğu için YMTC’nin bu iptallerden çok fazla etkilenmeyeceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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