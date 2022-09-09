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    iPhone 14 bellekleri Çin’den geliyor

    iPhone 14 modellerinde kullanılacak 3D NAND tabanlı bellekler için Yangtze Memory Technologies Corp. devreye girdi. Apple’ın belleklere onay verdiği belirtiliyor. 
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    iPhone 14
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    Apple’ın bugüne kadar depolama belleği konusunda Çin’e pek bakmadığı bilinir. Genelde Japon ve Güney Koreli üreticileri tercih eden Apple yeni dönemde listeye Çinli bir üreticiyi de dahil ediyor.

    Çinli YMTC bellekleri iPhone 14 modellerinde

    ABD’nin engellemelerine rağmen Çin yonga konusunda kendisini geliştirmekte kararlı. Devlet destekli Yangtze Memory Technologies Corp. yakın dönemde Lexar’a TLC NAND modülleri tedarik ederek dikkat çekmişti.

    Kendisine ait SSD ürünleri de olan YMTC girişimi Xtacking 3.0 istifleme teknolojisi sayesinde 2400 MT/s arayüz hızlarına ulaşan 3D NAND bellekler üretmeye başladı. Apple da YMTC belleklerinden tatmin olmuş olacak ki iddialara göre iPhone 14 serisi için tedarik etmeye başladı.

    Böylece Apple’ın bellek tedarikçileri Kioxia, Samsung, SK Hynix ve YMTC şeklinde sıralanıyor. YMTC ilerleyen dönemde elde ettiği başarımlara göre iPad ve Mac ailelerine de genişleme şansı elde edebilir.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 21 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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