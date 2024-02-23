BİM marketler iPhone 15 ve iPhone 12 satacak

BİM marketler iPhone 15 fiyatları
23 Şubat itibariyle belirli şubelerde satışa sunulan iPhone 15 modeli 52500TL fiyat etiketine sahip. 6.1 inçlik ekranı olan telefonda Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 5G gibi özellikler yer alıyor. Cihaz sarı, mavi, yeşil, pembe ve siyah renk seçenekleri ile alınabilecek.
Biraz daha uygun fiyat arayanlar için ise 3 yıllık iPhone 12 modeli de satışta olacak. 6.1 inçlik ekran, Apple A14 Bionic yonga seti, 12MP ön kamera, 128GB depolama gibi özellikleri olan iPhone 12 modeli iki renk seçeneği ile sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.