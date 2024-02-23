BİM marketler iPhone 15 ve iPhone 12 satacak

Tam Boyutta Gör Geçen yıldan bu yana mağazalarında iPhone 15 serisinin farklı modellerinin satıldığını gördüğümüz BİM gıda marketler zincirinde bu kez orijinal iPhone 15 ve orijinal iPhone 12 modelleri satışa sunuluyor.

BİM marketler iPhone 15 fiyatları

23 Şubat itibariyle belirli şubelerde satışa sunulan iPhone 15 modeli 52500TL fiyat etiketine sahip. 6.1 inçlik ekranı olan telefonda Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 5G gibi özellikler yer alıyor. Cihaz sarı, mavi, yeşil, pembe ve siyah renk seçenekleri ile alınabilecek.

23 Şubat BİM aktüel 4 gün önce eklendi

Biraz daha uygun fiyat arayanlar için ise 3 yıllık iPhone 12 modeli de satışta olacak. 6.1 inçlik ekran, Apple A14 Bionic yonga seti, 12MP ön kamera, 128GB depolama gibi özellikleri olan iPhone 12 modeli iki renk seçeneği ile sunuluyor.

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