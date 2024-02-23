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    BİM marketler iPhone 15 ve iPhone 12 satacak

    Bu hafta BİM aktüel teknoloji ürünlerine ek olarak iPhone satışı da yapılacak. iPhone 15 ve iPhone 12 modelleri çeşitli renk seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 
    BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Geçen yıldan bu yana mağazalarında iPhone 15 serisinin farklı modellerinin satıldığını gördüğümüz BİM gıda marketler zincirinde bu kez orijinal iPhone 15 ve orijinal iPhone 12 modelleri satışa sunuluyor.

    BİM marketler iPhone 15 fiyatları

    23 Şubat itibariyle belirli şubelerde satışa sunulan iPhone 15 modeli 52500TL fiyat etiketine sahip. 6.1 inçlik ekranı olan telefonda Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 5G gibi özellikler yer alıyor. Cihaz sarı, mavi, yeşil, pembe ve siyah renk seçenekleri ile alınabilecek.

    Biraz daha uygun fiyat arayanlar için ise 3 yıllık iPhone 12 modeli de satışta olacak. 6.1 inçlik ekran, Apple A14 Bionic yonga seti, 12MP ön kamera, 128GB depolama gibi özellikleri olan iPhone 12 modeli iki renk seçeneği ile sunuluyor.

    BİM aktüel kataloğunda neler var? Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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