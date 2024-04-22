Apple çevre dostu FineWoven malzemeden vazgeçiyor, bekleneni veremedi

Tam Boyutta Gör Apple’ın deri malzemeye dayanıklı bir alternatif olarak geçen yıl sonlarında kullanmaya başladığı FineWoven kumaş malzeme ile ilgili gelen bilgiler pek iç açıcı değil. Kumaş pek de dayanıklı çıkmamış görünüyor.

FineWoven malzemeye elveda

Apple’ın saat kayışı ve telefon kılıfı gibi aksesuarlarda kullanmaya başladığı FineWoven kumaş, özellikle derisi için büyükbaş hayvan katliamını protesto eden çevrecilere karşı firmanın elini güçlendirmişti.

Apple Watch Series X ile ilgili yeni detaylar 2 gün önce eklendi

Bununla birlikte belirli bir kullanım süresi sonrasında yüzeyde soyulmalar ve dökülmeler oluşuyor. Sosyal medya ve YouTube üzerinde bununla ilgili pek çok şikâyet mevcut. Firma da bununla ilgili kritik bir karar aldı.

Gelen bilgilere göre firma, geri dönüştürülmüş polyester temelinde geliştirilen FineWoven malzemenin üretimini durdurdu. Bugüne kadar üretilmiş olan aksesuarların ne olacağı ise bilinmiyor. Deri malzemeden tamamen vazgeçeceğini duyuran Apple’ın FineWoven yerine yine çevre dostu bir malzeme arayışı içerisinde olduğu belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.