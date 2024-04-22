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    Anlık Bildirim

    Apple çevre dostu FineWoven malzemeden vazgeçiyor, bekleneni veremedi

    Apple’ın çevre dostu olarak benimsediği geri dönüştürülebilir polyester tabanlı FineWoven malzeme hayal kırıklığı oldu. Uzun kullanımda malzeme yıpranmaya başlıyor.
    Apple Tam Boyutta Gör
    Apple’ın deri malzemeye dayanıklı bir alternatif olarak geçen yıl sonlarında kullanmaya başladığı FineWoven kumaş malzeme ile ilgili gelen bilgiler pek iç açıcı değil. Kumaş pek de dayanıklı çıkmamış görünüyor.

    FineWoven malzemeye elveda

    Apple’ın saat kayışı ve telefon kılıfı gibi aksesuarlarda kullanmaya başladığı FineWoven kumaş, özellikle derisi için büyükbaş hayvan katliamını protesto eden çevrecilere karşı firmanın elini güçlendirmişti.

    Bununla birlikte belirli bir kullanım süresi sonrasında yüzeyde soyulmalar ve dökülmeler oluşuyor. Sosyal medya ve YouTube üzerinde bununla ilgili pek çok şikâyet mevcut. Firma da bununla ilgili kritik bir karar aldı.

    Gelen bilgilere göre firma, geri dönüştürülmüş polyester temelinde geliştirilen FineWoven malzemenin üretimini durdurdu. Bugüne kadar üretilmiş olan aksesuarların ne olacağı ise bilinmiyor. Deri malzemeden tamamen vazgeçeceğini duyuran Apple’ın FineWoven yerine yine çevre dostu bir malzeme arayışı içerisinde olduğu belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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