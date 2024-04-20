Apple Watch Series X şablonları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple Watch Ultra üçüncü nesil ile ilgili belirsizlik sürerken diğer bir Premium model Apple Watch Series X ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Apple Watch serisinin onuncu yılına özel geliştirilen akıllı saat adına yakışır özelliklerle donatılacak.

Apple Watch Series X adım adım yaklaşıyor

İlk Apple Watch modelinin tanıtıldığı 9 Eylül tarihinde piyasaya çıkacağı tahmin edilen Apple Watch Series X modeli iddialara göre manyetik bir kayış birleşim sistemi ile geliyor. Apple, mevcut kayış sisteminin fazla yer kapladığını ve bunun daha büyük piller veya diğer dahili bileşenler için kullanılabileceğini düşünüyor.

Apple Watch X ciddi tasarım değişiklikleriyle gelebilir 8 ay önce eklendi

Kasanın yüzde 10-15 civarında daha ince olacağı tahmin edilirken kontrol tekerleği ve aksiyon tuşunun da olması bekleniyor. OLED ekran ise daha parlak ve daha enerji verimli olacak. Bu değişikliklerle bir günü çıkarabilen bataryası ise Ultra hariç serideki en uzun süreyi sunacak.

Apple Watch Series X hamlesi firmanın Watch Ultra üçüncü nesildeki microLED üretim probleminde zaman kazandırmış olacak. 2025 yılı Apple Watch Series X ile geçilirken son aylarda ise Apple Watch Ultra 3 hamlesi gelebilir.

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