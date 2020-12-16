Apple'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: AirPods Pro Lite

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Kore merkezli TheElec'in son raporuna göre Apple'a yakın kaynaklar, şirketin aktif gürültü engelleme işlevinin olmadığı daha uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı doğruladı. AirPods Pro Lite cihaz daha uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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Apple, Lite versiyonunu bilerek geciktirdi

Raporda, Apple'ın hızla büyümeye devam eden kablosuz kulaklık pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi planladığına dikkat çekilerek, tamamen kablosuz AirPods Pro Lite kulaklıkların önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. AirPods Pro Lite'ın, aktif gürültü engelleme teknolojisini kullanan AirPods Pro'dan yaklaşık yüzde 20 daha düşük fiyatla satışa sunulmasının beklendiğini de belirtelim.

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Cihazın testlerinin yakında başlayacağı ve seri üretime ise önümüzdeki yılın başlarında başlanacağı raporun dikkat çeken kısımları arasında yer alıyor. Apple'ın, AirPods Pro Lite'ı, AirPods Pro'dan hemen sonra piyasaya sürmeyi planladığı ifade edilirken, AirPods Pro'nun talebi ve popülaritesi beklentileri aşınca, şirketin satışları maksimize etmek için Lite versiyonunu piyasaya sürmeyi geciktirdiği ise sızan bilgiler arasında.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=9562

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