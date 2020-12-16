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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: AirPods Pro Lite

    Apple, aktif gürültü engelleme işlevi olmayan yeni bir kablosuz kulaklık modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. AirPods Pro Lite olarak adlandırılan cihaz uygun fiyatlı olacak.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    22,2b
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: AirPods Pro Lite
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    Kore merkezli TheElec'in son raporuna göre Apple'a yakın kaynaklar, şirketin aktif gürültü engelleme işlevinin olmadığı daha uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı doğruladı. AirPods Pro Lite cihaz daha uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "Yarı iletken devi TSMC, indirimi sonlandırdı: Telefon fiyatları artabilir"

    Apple, Lite versiyonunu bilerek geciktirdi

    Raporda, Apple'ın hızla büyümeye devam eden kablosuz kulaklık pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi planladığına dikkat çekilerek, tamamen kablosuz AirPods Pro Lite kulaklıkların önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. AirPods Pro Lite'ın, aktif gürültü engelleme teknolojisini kullanan AirPods Pro'dan yaklaşık yüzde 20 daha düşük fiyatla satışa sunulmasının beklendiğini de belirtelim.

    Apple'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: AirPods Pro Lite
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    Cihazın testlerinin yakında başlayacağı ve seri üretime ise önümüzdeki yılın başlarında başlanacağı raporun dikkat çeken kısımları arasında yer alıyor. Apple'ın, AirPods Pro Lite'ı, AirPods Pro'dan hemen sonra piyasaya sürmeyi planladığı ifade edilirken, AirPods Pro'nun talebi ve popülaritesi beklentileri aşınca, şirketin satışları maksimize etmek için Lite versiyonunu piyasaya sürmeyi geciktirdiği ise sızan bilgiler arasında.



    http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=9562 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    eapantherea (354D 437) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple ‘lite’ isimlendirmesini kullanmaz.. SE der uygun fiyatli modele..



    Normalde pro ustune SE de demez, derse airpods SE der..
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Astrian 5 gün ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Airler ucuz değil hafif oluyor genelde.
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
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    zncrsz16 (bekir unchained) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Pro lite hiç Apple lık isim değil pro ve lite yanyana getirmez onlar
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    El Prezidente (can ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    iyi olmuş. telefon fiyatına kulaklık satıyorlardı.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kaç lira uygun fiyat 2000? mi? Peh.
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    malifural (muhammed ali fural) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    %20 daha ucuz olması alım tercihi değil pro modelini ön plana çıkarma taktiği gibi geldi %20 daha ver gürültü önleyici de olsun hesabından
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    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok boş bir haber olmuş.



    Ya arkadaş Pro lite nedir be? Felaket saçma değil mi?



    Uygun fiyatlı veya Pro lite gibi komik bir isimle airpods çıkaracakları akıllarından bile geçmiyor dur herhalde şirketin.

    Böyle ultra saçma atraksiyonlu ürün gamı olamaz yani, olursa da çok yanlış bir strateji olur diğer öncü olmaya çalışan Çinliler gibi.



    Niye böyle bir ürün çıkarsınlar ki?

    Zaten uygun fiyatlı ve düşük özellik isteyen müşteri gider airpods 1. nesil alır yani, en niyahetinde bundan sonraki sunulan ürünler de orta, üst ve ultra seviye olarak nitelendirilmiş zaten, bir model daha çıkarmaları bana inanılmaz gereksiz geliyor.
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    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Pro ve lite heh ? Komedisiniz ya vallahi 😄
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    Ferac 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Uygun fiyatlı olacağını gerçekten düşünen var mı, çok uygun olacağını sanmıyorum olursa da bir özelliğinden kısılmıştır
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    redar 4 gün ( Mesaj Silindi ) Ferac
    Apple’ın ürün gamında uygun fiyatlı denmek isteniyor.
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Airpods pro lite ne abi adi boyle olmaz muhtemelen airpods se ya da airpods lite olur
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    igetsky 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yuzde 20 ne la bastim parayi pro aldim direk nfc akar
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar "lite" dediği ürünün fiyatına pro vermesi gerekirken, 2 farklı ürünü çıkarıp pro modelinin fiyatını normalleştiriyor... Telefon işlerinde de böyle oldu. 1000€-$ telefon mu olur?!
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    22244 kez okundu.
    20 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    Apple, apple airpods pro ve
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