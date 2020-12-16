Yarı iletken devi TSMC, indirimi sonlandırdı: Telefon fiyatları artabilir

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Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) yüksek hacimli siparişler için uyguladığı indirimlerini sona erdirdiği bildiriliyor. Dev şirket şu anda 7nm ve 5nm yongaların en büyük üreticisi konumunda.

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TSMC daha önce ayda on binlerce yonga sipariş eden en büyük müşterilerine yüzde 3 indirim sağlıyordu ve bu müşterilerden Apple, Nvidia, AMD ve diğerleri, Tayvanlı şirketin yaptığı bu indirimden faydalanıyorlardı. Ancak şirketin aldığı son kararla birlikte şimdi herkes çiplerin bedelinin tamamını ödemek zorunda.

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TSMC'nin müşterileri arasında hangi dev şirketler var?

Bu karara neyin yol açtığı henüz belli değil, ancak kaynak, bunun fason üretim talebinin yüksek olmasından kaynaklandığını öne sürmekte. Tüketiciler için ise bu haber, TSMC yongaları kullanan teknolojik ürünlerin fiyatlarında olası bir artış anlamına geliyor. Dolayısı ile bu yüzde üçlük fiyat artışının, başta akıllı telefonlar olmak üzere, işlemci ve ekran kartlarının fiyatlarına da yansıması kuvvetle muhtemel diyebiliriz.

TSMC'nin başlıca müşterileri arasında bulunan dev şirketler ise şöyle: Apple, Intel, MediaTek, Nvidia, Qualcomm ve AMD.

https://www.tomshardware.com/news/tmsc-is-reportedly-terminating-discounts-and-increasing-prices

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