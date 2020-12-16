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    Yarı iletken devi TSMC, indirimi sonlandırdı: Telefon fiyatları artabilir

    Dünyanın önde gelen yonga üreticilerinden TSMC, yüksek hacimli sipariş veren müşterilerine uyguladığı indirimi sonlandırma kararı aldı. Birçok teknolojik ürünün fiyatı artış gösterebilir.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yarı iletken devi TSMC, indirimi sonlandırdı: Telefon fiyatları artabilir
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    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) yüksek hacimli siparişler için uyguladığı indirimlerini sona erdirdiği bildiriliyor. Dev şirket şu anda 7nm ve 5nm yongaların en büyük üreticisi konumunda.

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    TSMC daha önce ayda on binlerce yonga sipariş eden en büyük müşterilerine yüzde 3 indirim sağlıyordu ve bu müşterilerden Apple, Nvidia, AMD ve diğerleri, Tayvanlı şirketin yaptığı bu indirimden faydalanıyorlardı. Ancak şirketin aldığı son kararla birlikte şimdi herkes çiplerin bedelinin tamamını ödemek zorunda.

    Yarı iletken devi TSMC, indirimi sonlandırdı: Telefon fiyatları artabilir
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    TSMC'nin müşterileri arasında hangi dev şirketler var?

    Bu karara neyin yol açtığı henüz belli değil, ancak kaynak, bunun fason üretim talebinin yüksek olmasından kaynaklandığını öne sürmekte. Tüketiciler için ise bu haber, TSMC yongaları kullanan teknolojik ürünlerin fiyatlarında olası bir artış anlamına geliyor. Dolayısı ile bu yüzde üçlük fiyat artışının, başta akıllı telefonlar olmak üzere, işlemci ve ekran kartlarının fiyatlarına da yansıması kuvvetle muhtemel diyebiliriz.

    TSMC'nin başlıca müşterileri arasında bulunan dev şirketler ise şöyle: Apple, Intel, MediaTek, Nvidia, Qualcomm ve AMD.



    https://www.tomshardware.com/news/tmsc-is-reportedly-terminating-discounts-and-increasing-prices Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    fhrstw 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şimdi bu %3 bize tertemiz %10-15 olarak geri döner.
    Yanıtla +17
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İndirim mi vardı? Hiç hissetmedik biz buradan.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
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    kadalt (kadir altunışık) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dayan türkiyem;


    Elektronik ürünlere gelen zamlarda,


    Dolar arttı yıldıramadı

    Vergi arttı yıldıramadı

    Taksit kalktı yıldıramadı



    Bu zamda gelsin koyarmı be zaten alamıyoruz yine alamayız.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kısaca kartlar 499 ve 699 dolardan çıkış yaptı, ve şimdi stok olmadığından 499 dolarmış gibi davranılıp insanlar sövüşlenecek. Her kafadan farklı fiyat çıkar.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İndirim mi vardı? Hiç hissetmedik biz buradan.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Babasının hayrına yapacak hali yok her halde
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    fhrstw 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şimdi bu %3 bize tertemiz %10-15 olarak geri döner.
    Yanıtla +17
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    Titanyum Adayı 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İşlemci telefon fiyatının yüzde kaçını karşılıyor ki %3 artış dikkate değer bir artışa sebep olsun. Dram fiyatında da işlemci fiyatında da %3 indirim bitse cihazı etkilese etkilese %1 etkiler muhtemelen.
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    addidas_85 5 gün ( Mesaj Silindi )
    O %3lük indirimin bize dönüşü en az %10 olur, firmalar bunu bahane edip bir güzel müşterilerini
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kur, vergi yetmedi; bir de sen vur TSMC
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