Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'dan yeni patent: Çizilmeye karşı daha dayanıklı cihazlar yolda

    Apple, Uzamsal Kompozitler isimli malzeme için yeni bir patent aldı. Bu malzeme sayesinde geleceğin yeni Apple cihazları, çizilmeye karşı daha dayanıklı hâle gelecek.
    Oy Ver
    Apple'dan yeni patent: Çizilmeye karşı dayanıklı cihazlar yolda Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, cihazlarını daha dayanıklı ve performanslı hâle getirmek için yeni teknolojiler geliştiriyor. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise Apple'ın yeni bir hedefi için patent aldığını ortaya çıkardı.

    Uzamsal Bileşikler isimli malzeme sayesinde gelecekteki Apple cihazları, çizilmeye karşı dayanıklı olabilir

    Patently Apple tarafından tespit edildiği üzere Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından Uzamsal Bileşikler malzemesi için yeni bir patent aldı. Patent belgesine göre şirket, aşınmaya dayanıklı malzemeler kullanarak çizilmeye karşı dayanıklı bir arka panel tasarlamayı planlıyor. 

    Apple'dan yeni patent: Çizilmeye karşı dayanıklı cihazlar yolda Tam Boyutta Gör
    Spatial Composites yani Mekansal Kompozitlerin çizilmeye karşı dayanıklı özelliklere, minimum girişime ve üstün dayanıklılığa sahip metal ve seramik kompozitlerden oluşmakta. Patent alt tabaka malzemesinin, metal ve seramik kompozitlerin birbirinden 10 ila 100 mikron arasında yer alan kalıplanabilir bir matrise sahip olacağını göstermekte.

    Patent belgesinde Apple, akıllı telefon üretiminde kullanılan çeşitli malzemeleri açıklıyor. Şirket, plastiğin radyo bağlantısını engellemediğini ancak çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu, metalin ise çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu ancak radyo bağlantı sorunları yaşadığını söylemekte. Bu sebeple Mekansal Kompozitler, günümüz cihazlarında çizilmeye karşı kullanılabilecek en iyi malzeme olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yoğuşmalı kombi en az kaç derecede yanmalı öğretmenler yaz tatilinde maaş alıyor mu 100 cc motor ehliyeti hafta sonu araç satışı ankara akyurt nasıl bir yer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız