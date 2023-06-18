Apple'dan yeni patent: Çizilmeye karşı daha dayanıklı cihazlar yolda

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, cihazlarını daha dayanıklı ve performanslı hâle getirmek için yeni teknolojiler geliştiriyor. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise Apple'ın yeni bir hedefi için patent aldığını ortaya çıkardı.

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Uzamsal Bileşikler isimli malzeme sayesinde gelecekteki Apple cihazları, çizilmeye karşı dayanıklı olabilir

Patently Apple tarafından tespit edildiği üzere Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından Uzamsal Bileşikler malzemesi için yeni bir patent aldı. Patent belgesine göre şirket, aşınmaya dayanıklı malzemeler kullanarak çizilmeye karşı dayanıklı bir arka panel tasarlamayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Spatial Composites yani Mekansal Kompozitlerin çizilmeye karşı dayanıklı özelliklere, minimum girişime ve üstün dayanıklılığa sahip metal ve seramik kompozitlerden oluşmakta. Patent alt tabaka malzemesinin, metal ve seramik kompozitlerin birbirinden 10 ila 100 mikron arasında yer alan kalıplanabilir bir matrise sahip olacağını göstermekte.

Patent belgesinde Apple, akıllı telefon üretiminde kullanılan çeşitli malzemeleri açıklıyor. Şirket, plastiğin radyo bağlantısını engellemediğini ancak çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu, metalin ise çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu ancak radyo bağlantı sorunları yaşadığını söylemekte. Bu sebeple Mekansal Kompozitler, günümüz cihazlarında çizilmeye karşı kullanılabilecek en iyi malzeme olabilir.

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Apple'dan yeni patent: Çizilmeye karşı dayanıklı cihazlar yolda