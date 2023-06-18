Apple'dan yeni patent: Çizilmeye karşı daha dayanıklı cihazlar yolda

- Uzamsal Bileşikler isimli malzeme sayesinde gelecekteki Apple cihazları, çizilmeye karşı dayanıklı olabilir
- Yorumlar
Uzamsal Bileşikler isimli malzeme sayesinde gelecekteki Apple cihazları, çizilmeye karşı dayanıklı olabilir
Patently Apple tarafından tespit edildiği üzere Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından Uzamsal Bileşikler malzemesi için yeni bir patent aldı. Patent belgesine göre şirket, aşınmaya dayanıklı malzemeler kullanarak çizilmeye karşı dayanıklı bir arka panel tasarlamayı planlıyor.
Patent belgesinde Apple, akıllı telefon üretiminde kullanılan çeşitli malzemeleri açıklıyor. Şirket, plastiğin radyo bağlantısını engellemediğini ancak çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu, metalin ise çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu ancak radyo bağlantı sorunları yaşadığını söylemekte. Bu sebeple Mekansal Kompozitler, günümüz cihazlarında çizilmeye karşı kullanılabilecek en iyi malzeme olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi