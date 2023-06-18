YouTube Music Web'in tasarımı değişti: İşte yeni görünüm

İşte YouTube Music Web'in yenilenen tasarımı:
Yeni tasarım; Ana Sayfa, Keşfet ve Kitaplık bölümlerini yeni bir kenar çubuğuna taşıyarak web uygulamasındaki gezinmeyi yeniden düzenlemekte. Önceki üst sekme navigasyonunun yerinde ise artık bir arama çubuğu bulunmakta.
Yeni YouTube Music tasarımı, standart geniş ekran yapılandırmasıyla dizüstü ve masaüstü ekranlarda içerik için fazla alandan ödün vermeden daha fazla gezinme seçeneğine ve tüm oynatma listelerinize erişmenizi sağlamayı başarmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi