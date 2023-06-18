Tam Boyutta Gör Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, kendini geliştirmek ve rakiplerini geride bırakmak için çalışmaya devam ediyor. Mobil sürümü için birçok yeni özelliği kullanıma sunan uygulama, Web sürümünü de unutmadı ve yakın bir zamanda YouTube Music Web'in tasarımı yenilendi.

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İşte YouTube Music Web'in yenilenen tasarımı:

Yeni tasarım; Ana Sayfa, Keşfet ve Kitaplık bölümlerini yeni bir kenar çubuğuna taşıyarak web uygulamasındaki gezinmeyi yeniden düzenlemekte. Önceki üst sekme navigasyonunun yerinde ise artık bir arama çubuğu bulunmakta.

Tam Boyutta Gör Sol üstte YouTube Music logosunun yanında bulunan yeni menü simgesi kenar çubuğunu genişletmenizi sağlamakta. Böylece kitaplığınızdaki tüm oynatma listelerine hızlı bir erişim sağlanmakta. Oynatma listelerinin üstünde ise yeni bir oynatma listesi oluşturmanızı sağlayan bir seçenek bulunmakta. Ayrıca Şu An Çalınan bölümünü açtığınızda da kenar çubuğu görünür durumda kalmakta.

Yeni YouTube Music tasarımı, standart geniş ekran yapılandırmasıyla dizüstü ve masaüstü ekranlarda içerik için fazla alandan ödün vermeden daha fazla gezinme seçeneğine ve tüm oynatma listelerinize erişmenizi sağlamayı başarmakta.

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YouTube Music Web'in tasarımı değişti: İşte yeni görünüm