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    YouTube Music Web'in tasarımı değişti: İşte yeni görünüm

    Yakın bir zamanda müzik dinleme platformu YouTube Music uygulamasının Web sürümünün görünümü değişti. İşte eski Google Play Music Web'in sitesini andıran yeni tasarım: 
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    YouTube Music Web'in tasarımı değişti: İşte yeni görünüm Tam Boyutta Gör
    Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, kendini geliştirmek ve rakiplerini geride bırakmak için çalışmaya devam ediyor. Mobil sürümü için birçok yeni özelliği kullanıma sunan uygulama, Web sürümünü de unutmadı ve yakın bir zamanda YouTube Music Web'in tasarımı yenilendi.

    İşte YouTube Music Web'in yenilenen tasarımı:

    Yeni tasarım; Ana Sayfa, Keşfet ve Kitaplık bölümlerini yeni bir kenar çubuğuna taşıyarak web uygulamasındaki gezinmeyi yeniden düzenlemekte. Önceki üst sekme navigasyonunun yerinde ise artık bir arama çubuğu bulunmakta.

    YouTube Music Web'in tasarımı değişti: İşte yeni görünüm Tam Boyutta Gör
    Sol üstte YouTube Music logosunun yanında bulunan yeni menü simgesi kenar çubuğunu genişletmenizi sağlamakta. Böylece kitaplığınızdaki tüm oynatma listelerine hızlı bir erişim sağlanmakta. Oynatma listelerinin üstünde ise yeni bir oynatma listesi oluşturmanızı sağlayan bir seçenek bulunmakta. Ayrıca Şu An Çalınan bölümünü açtığınızda da kenar çubuğu görünür durumda kalmakta. 

    Yeni YouTube Music tasarımı, standart geniş ekran yapılandırmasıyla dizüstü ve masaüstü ekranlarda içerik için fazla alandan ödün vermeden daha fazla gezinme seçeneğine ve tüm oynatma listelerinize erişmenizi sağlamayı başarmakta.

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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